Найкращим містом світу для цифрового детоксу визнали чеську Прагу.

Туристична страхова компанія InsureMyTrip склала список найкращих міст світу, щоб відключитися від Мережі для проведення цифрового детоксу.

Як пише Travel Off Path, в рамках дослідження компанія врахувала безліч різних показників, серед яких – розслабленість, активності, безпека і доступ в Інтернет.

Наприклад, переповнені вулиці в густонаселеному місті можуть створити багато стресу при переміщенні по популярних визначних пам'ятках. Особливо, коли у всіх є спокуса дістати смартфони.

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InsureMyTrip також вивчив, скільки різних розваг доступні в тих чи інших місцях, здатних відвернути туристів від перегляду соціальних мереж, і наскільки безпечні ці місця, щоб не користуватися телефоном.

Крім того, страховий брокер враховував доступність Інтернету по всьому світу: відсутність Wi-Fi означає, що мандрівники рідше користуються телефоном.

Кожному напрямку було присвоєно бал за шкалою від 1 до 10.

Що цікаво, всі п'ять найкращих міст для відпочинку від Інтернету і соціальних мереж опинилися в Європі.

Топ-5 міст світу для цифрового детоксу

1. Прага (Чехія) – оцінка 7,96. Столиця Чехії набрала високі бали за всіма показниками, проте основна причина, з якої Прага в топі – це відсутність заторів: середній час у дорозі тут становить приблизно 16 хвилин. При цьому Прага – відмінне місто для прогулянок, щоб насолодитися унікальною архітектурою і прекрасними вулицями.

2. Рим (Італія) – оцінка 7,65. Вічне місто може багато запропонувати відвідувачам. Завдяки великій кількості парків Рим – чудове місце, де можна побути на свіжому повітрі та тримати телефон подалі. Їжа, пейзажі та історична культура тут просто неймовірні – тож у вас зовсім не залишається часу на те, щоб коротати час в Інтернеті.

3. Амстердам (Нідерланди) – оцінка 7,60. Амстердам пропонує безліч СПА-центрів світового класу для розслабляючого відпочинку, тожвам буде зовсім не до Інтернету. І хоча столиця Нідерландів з його численними кав'ярнями пропонує Wi-Fi по всьому місту, з усіма його активностями тут абсолютно немає спокуси підключитися до цифрового світу.

4. Лісабон (Португалія) – оцінка 7,58. Наявність одних з найкращих СПА-центрів для ідеального розслабляючого відпочинку є основним фактором в рейтингу. Місто також має багато чого запропонувати, щоб зайняти туристів.

5. Копенгаген (Данія) – оцінка 7,53. Копенгаген займає 5 місце, головним чином через відсутність загальнодоступного доступу до Інтернету. Дивно, але красива і розвинена столиця Данії з точки зору нестачі Wi-F має такий же рейтинг, як і, наприклад, міста Південної Африки.

Як повідомляв УНІАН, раніше столицю Португалії місто Лісабон визнали найкращим містом світу для цифрових кочівників у 2023 році.

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