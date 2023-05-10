Туристична страхова компанія InsureMyTrip склала список найкращих міст світу, щоб відключитися від Мережі для проведення цифрового детоксу.
Як пише Travel Off Path, в рамках дослідження компанія врахувала безліч різних показників, серед яких – розслабленість, активності, безпека і доступ в Інтернет.
Наприклад, переповнені вулиці в густонаселеному місті можуть створити багато стресу при переміщенні по популярних визначних пам'ятках. Особливо, коли у всіх є спокуса дістати смартфони.
InsureMyTrip також вивчив, скільки різних розваг доступні в тих чи інших місцях, здатних відвернути туристів від перегляду соціальних мереж, і наскільки безпечні ці місця, щоб не користуватися телефоном.
Крім того, страховий брокер враховував доступність Інтернету по всьому світу: відсутність Wi-Fi означає, що мандрівники рідше користуються телефоном.
Кожному напрямку було присвоєно бал за шкалою від 1 до 10.
Що цікаво, всі п'ять найкращих міст для відпочинку від Інтернету і соціальних мереж опинилися в Європі.
Топ-5 міст світу для цифрового детоксу
1. Прага (Чехія) – оцінка 7,96. Столиця Чехії набрала високі бали за всіма показниками, проте основна причина, з якої Прага в топі – це відсутність заторів: середній час у дорозі тут становить приблизно 16 хвилин. При цьому Прага – відмінне місто для прогулянок, щоб насолодитися унікальною архітектурою і прекрасними вулицями.
2. Рим (Італія) – оцінка 7,65. Вічне місто може багато запропонувати відвідувачам. Завдяки великій кількості парків Рим – чудове місце, де можна побути на свіжому повітрі та тримати телефон подалі. Їжа, пейзажі та історична культура тут просто неймовірні – тож у вас зовсім не залишається часу на те, щоб коротати час в Інтернеті.
3. Амстердам (Нідерланди) – оцінка 7,60. Амстердам пропонує безліч СПА-центрів світового класу для розслабляючого відпочинку, тожвам буде зовсім не до Інтернету. І хоча столиця Нідерландів з його численними кав'ярнями пропонує Wi-Fi по всьому місту, з усіма його активностями тут абсолютно немає спокуси підключитися до цифрового світу.
4. Лісабон (Португалія) – оцінка 7,58. Наявність одних з найкращих СПА-центрів для ідеального розслабляючого відпочинку є основним фактором в рейтингу. Місто також має багато чого запропонувати, щоб зайняти туристів.
5. Копенгаген (Данія) – оцінка 7,53. Копенгаген займає 5 місце, головним чином через відсутність загальнодоступного доступу до Інтернету. Дивно, але красива і розвинена столиця Данії з точки зору нестачі Wi-F має такий же рейтинг, як і, наприклад, міста Південної Африки.
Як повідомляв УНІАН, раніше столицю Португалії місто Лісабон визнали найкращим містом світу для цифрових кочівників у 2023 році.
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