Майкл Щур побував на трьох гірських схилах і розповів про враження підписникам.

Український телеведучий Роман Вінтонів (псевдо – Майкл Щур), автор "Телебачення "Торонто", поділився неприємним досвідом родинного відпочинку на схилах у Львівській області.

Про це він написав у Facebook.

Минулого тижня Вінтонів разом з дітьми їздив відпочивати у селище Славське, проте був прикро вражений обслуговуванням і цінами.

"Приїхали. Поселились. Все норм. Ну крім туалету. В найдорожчому номері унітаз стояв у куті під косою стіною (мансарда), так що пісяти стоячи можна було або нахилившись сильно назад, або вбік. Або сидячи. Але ж завтра - катання. По*рін на дрібниці", – поділився ведучий.

По прибуттю Вінтонів не зміг припаркувати авто, натомість платно залишив транспорт у сервісі прокату спорядження.

"На кожному кроці перед схилом - снігоходи. Водії снігоходів пропонують усім завезти їх на вершину за 700 грн. Але ж - для чого тоді підйомник? - питаємо ми, і сміливо йдемо далі. Підійшли до кас підйомника "Захар Беркут". Ціна за день 900 грн. Півдня - 550грн. Ну дорогувато, як на один підйомник (десь так коштує Буковель). Але наче і траса немаленька. І кататись хочеться. Та поїхали! Взяли два скіпаси по півдня. 1100 грн. Підйомник двомісний. Їдемо вгору. Все іржаве і старе. Пластик потрісканий", – пише Вінтонів.

На трасі, де відпочивальники катаються на лижах і сноубордах, Вінтонів помітив снігоходи з туристами, які врешті перемололи всі траки. Потім йому довелося стояти 20 хвилин у черзі на підйомник, щоб спуститися вниз.

Як виявилося, снігоходи доставляли туристів саме з цієї черги.

"Враження від Захара Беркута: жлоби зайняли гору і беруть гроші за вхід", – висловився журналіст.

Вінтонів порівняв відпочинок у Славському з відпускою у Словаччині й підтвердив, що за кордоном за таку ж ціну турбота про клієнтів краща.

"Чи я вам пораджу поїхати на Захар Беркут? Ні. Ніколи. Не їдьте туди. Це - пам‘ятник жлобству, доїнню туристів і дискредитації ідеї гірськолижного відпочинку. Ну може ще ненависть до зими. Підйомник Захар Беркут - найгірший підйомник, де мені довелось бути", – написав телеведучий.

Вінтонів додав, що така ж доля відпочинку спіткала й на Тростяні, куди сім’я діставалася півгодини. Через жахливий стан дороги телеведучий змушений був покинути авто і підніматися на гору на підйомнику.

"Сюрпризом для нас стало те, що на Тростяні - підйомник з одномісним кріселком. Про це десь написано? Ніде. У мене - дитина, яка вчиться кататись. Нам таке точно не підходить. Підсумок: дороги нема. вам треба наймати уазік. І ще приготуйте 900 грн за денний скіпас. Таке жлобство я бачив хіба що на Захарі Беркуті. Нуль сервісу. Нуль комфорту. Нагадую - власники Тростяну деруть 900 грн за день і використовують совкове обладнання. З вкладень - вагонка, щоб приміщення для каси збудувати. А вимагають платити за Тростян, як за нове. Совок, бездоріжжя але "Тростян резорт", – пояснив Вінтонів.

На інший схил Погар туристам доводиться рухатися слизькими вулицями з болотом і шматками криги й пропускати машини в обидва боки.

"Проект цих вуличок хтось колись просто нас*яв на снігу. На гору Погар у Славському ми навіть не піднімались", – розкритикував ведучий.

Всі схили у Славську функціонують окремо. Платити треба за кожен схил окремо. Вінтонів пояснив, що підйомники і залізниця у містечку збудовані ще за часів СРСР, відтоді місцеві нічого не змінювали і просто заробляли на відпочивальниках.

"І тому я хочу, щоб в Славську нічого не мінялось. Щоб одного сніжного сезону закінчились туристи, які там ще не були, і в Славське нарешті ніхто не приїхав. І тоді вони один одному скажуть - слухай, а може туризм то не наше? Може наше - це рубати ліс? І от тепер я навіть не знаю, що гірше - поганий сервіс, чи зрубаний ліс", – підсумував Вінтонів.

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