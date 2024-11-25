У Ґраці можна знайти все для веселого проведення свята.

Австрійське місто Ґрац є одним із найкращих варіантів для проведення різдвяних свят. Про це пише MyLondon.

Автори зазначають, що в цьому місті можна насолодитися сяйвом різдвяних ярмарків, високими деревами, блискучими прикрасами ручної роботи і, звичайно, пивом.

Ґрац є другим за величиною містом Австрії після столиці Відня. Воно має два об’єкти всесвітньої спадщини: Старе місто, яке вважається найбільшим середньовічним районом у Європі, і палац Еґгенберг.

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"Першим із чудових різдвяних ярмарків Граца є ринок перед ратушею, який проходитиме з 18 листопада по 24 грудня. Тут відвідувачі знайдуть гостинне селище з ятками, де є витвори мистецтва і ремесла, а також смачно частують. Місцевий різдвяний делікатес - "Feuerzangenbowle" - суміш підпаленого вина і рому. Традиційна карусель розважить дітей", - йдеться у статті.

Найстаріший різдвяний ярмарок у Ґраці можна знайти в Старому місті, біля францисканської церкви, також з 18 листопада по 24 грудня. Туристи можуть насолодитися фірмовими стравами, виробленими на фермі, а також насолодитися пуншем і традиційним австрійським глювайном - різновидом глінтвейну. Біля входу до церкви дітей чекає вертеп зі справжніми овечками, каруселлю та іграшками:

"Третій улюблений відвідувачами різдвяний ярмарок у Ґраці проходить на площі під чарівним Ґлокеншпільем. Крім серії предметів мистецтва та ремесел, місцеві продавці та заклади громадського харчування пропонують делікатеси".

На іншому різдвяному ярмарку (на Mariahilferplatz) площа перетворюється на альтернативний святковий ярмарок з ковзанкою, а туристи можуть прогулятися по ринкових ятках під ритм інді-музики.

"Для приголомшливого візуального свята відвідувачі Ґраца можуть насолодитися крижаним Різдвом у внутрішньому дворику Landhaushof на Herrengasse з фігурами в натуральну величину, освітленими світлодіодами. З 1996 року унікальний вертеп, вирізаний з 50 тонн кришталево чистого льоду, виставляється в прекрасному ренесансному дворі. Сцена відкрита для відвідування з 25 листопада по 6 січня", - йдеться у статті.

Де відсвяткувати Різдво 2024

Раніше УНІАН повідомляв, де проводиться найекологічніший різдвяний ярмарок Європи. Німецький Ессен краще за інші європейські міста поєднує святковий настрій і турботу про довкілля.

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