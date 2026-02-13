OpenAI звинуватила китайську DeepSeek у 'крадіжці' технологій для навчання ШІ

У компанії стверджують, що це загроза національній безпеці США.

Американський розробник OpenAI звинуватив китайський стартап DeepSeek у незаконному використанні її технологій для навчання моделі DeepSeek R1. Відповідне попередження, як пише Bloomberg, було направлено американським законодавцям.

Йдеться про процес "дистиляції" – коли новий ШІ навчається на відповідях більш потужної моделі, фактично переймаючи її знання та можливості. За даними компанії, співробітники DeepSeek обходили обмеження доступу і отримували відповіді через замасковані сторонні маршрутизатори, після чого використовували їх програмно для навчання власних моделей.

В OpenAI стверджують, що це загроза національній безпеці США. DeepSeek можуть використовувати отримані технології без обмежень у сферах з високими ризиками, наприклад, у біології або хімії. При цьому OpenAI ніяк не може перешкодити тому, що відбувається.

Подібні практики, за словами розробників ChatGPT, почастішали, особливо серед ШІ-стартапів з Китаю. Bloomberg наголошує, що безкоштовний доступ до DeepSeek та інших китайських мовних моделей становить загрозу для американських ШІ-компаній.

Нагадаємо, минулого року китайський чат-бот DeepSeek викликав справжній фурор, ставши найпопулярнішим застосунком у понад 120 країнах. За словами розробників, його створення коштувало всього 6 млн доларів. Для порівняння, OpenAI витратила $14 млн тільки на одну рекламу для Супербоулу.

Наприкінці січня з'явилася інформація, що Nvidia заморозила рекордну угоду з OpenAI на $100 млрд. Дженсен Хуанг та інші топ-менеджери Nvidia виявились незадоволені підходом розробників ChatGPT.

Сьогодні ChatGPT займає понад 80% світового ринку чат-ботів. Найближчі конкуренти – Perplexity і Google Gemini. На них припадає частка в 15% від усіх користувачів.

