Ryanair оголосив нові літні рейси на балканські курорти з Польщі

З Познані можна буде вирушити до Албанії та Чорногорії.

Ірландський лоукостер Ryanair оголосив літню польотну програму-2026 з аеропорту польського міста Познань, і деякі з цих рейсів можуть зацікавити українців.

Як йдеться на сайті авіакомпанії, зокрема, туристи зможуть вирушити у відпустку з Познані на крилах Ryanair до двох балканських столиць – Подгориці (Чорногорія) і Тирани (Албанія).

Далі з цих міст можна буде без проблем швидко дістатися до цілої низки популярних пляжних курортів Балкан.

Відео дня

Крім того, буде додано новий маршрут з Познані до ірландського аеропорту Шаннон.

До 19 лютого 2026 року у туристів буде можливість придбати квитки на окремі рейси за новими напрямками Ryanair з Познані за акційною ціною 126 польських злотих (близько 1 531 гривні).

Всього ж у літньому розкладі з Познані Ryanair запланував 39 маршрутів.

Завдяки цьому лоукостер очікує перевезти в 2026 році понад 2,1 мільйона пасажирів з цього польського аеропорту.

Літній відпочинок на Балканах 2026

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше експерти порівняли особливості відпочинку в Албанії та Чорногорії, а також розповіли, яку з двох країн краще вибрати для відпустки.

Також туристам назвали чотири приховані перлини в Хорватії, які варто відвідати цього літа.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-каналі УНІАН.Туризм.