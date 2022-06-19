Азовське море було справжньою віддушиною для жителів окупованих територій.

В Азовському морі вода настільки сильно зацвіла, що перетворилася буквально на болото.

Про це повідомляє "РІА-Мелітополь".

Якийсь час Азовське море було справжньою віддушиною для людей, що залишилися на окупованих територіях.

Жителі населених пунктів поблизу приїжджали подихати морським повітрям і прогулятися по нагрітому сонцем піску, деякі встигли відкрити купальний сезон.

Але тепер навіть жителі регіону, ймовірно, будуть утримуватися від візитів до Кирилівки.

В Азовське море знову повернулися водорості. Вода настільки сильно зацвіла, що перетворилася буквально на болото.

На фото, опублікованих місцевим виданням, можна побачити, наскільки помутніла вода в морі. Причини цвітіння невідомі.

Як писав УНІАН, в Азовському морі почався масовий мор риби і дельфінів. З-за дій окупантів почав гинути червонокнижний вид риб. На узбережжі вже знайшли мертву Жовту триглу - рідкісну рибку, яку ще називають Морським півнем.

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