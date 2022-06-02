Петро Андрющенко зазначив, що епідемія вже не загроза, а реальність.

Масовий мор риби та дельфінів зафіксували в акваторії Азовського моря. Така ситуація з урахуванням температури та сезону може свідчити про хворобу у воді.

Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, мор риби часто відбувається в Азовському морі в період аномальної спеки в липні, а для початку червня така ситуація не типова. У зв'язку з цим Андрющенко вважає, що ситуація в морі з урахуванням температури може свідчити про хворобу у воді.

"Епідемія вже не просто загроза, а реальність. Море на сьогодні одне з небагатьох місць гігієни для маріупольців, тому загроза перестала бути лише попередженням", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Маріуполі людям загрожує смертельна небезпека не тільки через обстріли. В місті є небезпека підхопити холеру, дизентерію або кишкову паличку через відсутність централізованого водопостачання та каналізації, розкладання тисяч тіл під завалами, катастрофічний брак питної води та їжі.

Про цю загрозу заявив і менеджер Всесвітньої організації охорони здоров'я з питань інцидентів в Україні доктор Доріт Ніцана. За його словами, в Маріуполі окупанти частково відновили водопостачання, але через значні і нерідкі пошкодження труб питна вода змішується з брудом з каналізації, що несе серйозні негативні наслідки.

Санітарний лікар Ігор Кузін також побоюється, що епідемія холери може спалахнути в містах, де проходять активні бойові дії, тому що зараження відбувається через брудну воду.

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