Напис зроблений поруч зі скам’янілими слідами динозаврів у Доломітах.

Доісторична скеля на популярній вершині Доломітових Альп була спотворена антитуристичним повідомленням. Про це повідомляє Independent.

Графіті з написом "Туристи, повертайтеся додому" було виявлено поруч із скам’янілими слідами динозаврів Евбронтес у гірському хребті Тре-Чіме-Лаваредо — об’єкті Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Італії.

Паралімпійський лижник Морено Пеше поширив у соцмережі пост із підписом: "Любити гори та поділятись пристрастю — це не це... Гарне життя, а перш за все гарні та здорові гори... відмінні від цих".

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Повідомлення було виявлене вздовж жвавої дороги між горами Ауронцо та Лаваредо. У 1992 році там були знайдені скам’янілі сліди динозаврів, вік яких оцінюється в 200-250 мільйонів років. Місцеві мешканці у своїх коментарях висловлюють обурення:

"Найбільша гіркота полягає в тому, що місцеві жителі, перш за все, заохочують приїзд недосконалого туриста. Альпіністи рекламують все, щоб залучити людей усіх мастей до легких грошей. Повне розчарування. Гора, зраджена своїми мешканцями".

Видання додає, що це не перший випадок, коли графіті на історичному місці викликало скандал в Італії. У серпні 37-річний британський турист отримав чималий штраф за те, що вирізав ініціали своєї сім’ї на стіні в Помпеях.

Останні новини туризму

Як повідомляв УНІАН, мальовниче місто в Іспанії будує більше житла для туристів, поки інші міста країни їх проганяють. Приморське містечко Мотріль у Гранаді хоче приймати більше гостей.

Водночас літній туристичний сезон в Іспанії ознаменувався масштабними антитуристичними протестами з боку місцевих жителів, які покладають провину на масовий туризм за погіршення їхнього добробуту.

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