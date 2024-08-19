У деяких країнах туристів довелося евакуювати.

Після низки літніх температурних рекордів популярні туристичні напрямки в Європі охопило нове лихо – проливні дощі.

Як пише The Independent, зокрема, потужні зливи обрушилися на Австрію, Іспанію, Італію та Францію, також штормове попередження було випущено для деяких частин Греції.

Це сталося після того, як розкішний вітрильний човен із туристами перекинувся і затонув біля берегів Сицилії через погану погоду, включно з водяними смерчами. Рятувальники вже виявили тіло одного загиблого, шестеро людей зникли безвісти, а 15 постраждалих було врятовано, повідомила місцева влада.

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Крім того, наприкінці минулого тижня проливні дощі на іспанських Балеарських островах затопили дороги, змусивши людей евакуюватися, а авіакомпанії скасувати рейси. Для подолання надзвичайної ситуації на Майорці довелося задіяти військові підрозділи. І хоча найпотужніші шторми вже позаду, туристів закликають зберігати пильність.

Тим часом, Національна метеорологічна служба Греції попередила про шторми та грози з блискавками 19-20 серпня в західній, центральній та північній частинах Греції, зокрема, на Іонічних островах.

Сильні дощі обрушилися і на альпійські регіони Австрії, минулими вихідними залишивши частину Відня під водою, а також завдавши серйозної шкоди в інших частинах країни та порушивши автомобільне й залізничне сполучення, повідомила місцева влада та ЗМІ.

Як раніше повідомляв УНІАН, приблизно 80% туристів бояться, що за 5 років топ-місця Європи будуть надто спекотними для відпочинку. Найбільше побоювань туристи мають з приводу майбутнього відпочинку в Греції.

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