Територія Пущі-Водиці досі рясно всипана уламками ракет, нерозірваними снарядами та мінами.

Пуща-Водиця під Києвом, яку через ліси, озера та свіже повітря називають "кліматичним курортом", буде закрита для відпочивальників мінімум до кінця літа 2022 року.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Рятувальники розповідають, що протягом останніх півтора місяців вони разом з вибухотехніками працюють тут майже без перерв – знаходять тут уламки ракет, нерозірвані снаряди та міни.

За їхніми словами, в Пущі-Водиці досі небезпечно як в лісі, так і на узбіччах доріг, так і в приватному секторі. Також чимало закладок росіяни залишили в оселях мирних жителів, вони можуть бути усюди – їх вже знаходили в іграшках, чашках та навіть в піаніно. Тому тих, хто повертається додому, просять бути дуже обережними: спершу помешкання мають обстежити сапери, а вже після цього до нього можно заходити мешканцям.

При цьому рятувальники закликають людей не чіпати руками підозрілі предмети, а одразу телефонувати на номери 101 або 102.

"Територія навколо нашого міста дуже сильно забруднена мінами та боєприпасами від російської агресії. Це дуже об'ємн велика територія. Ми маємо три лісопаркових господарства на території нашого міста. Це дуже багато часу нам потрібно буде. Мабуть, все літо ми потратимо, щоб провести обстеження території", – пояснив директор департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук.

Тим часом, ремонтники вже відновили легендарну трамвайну колію з Києва до Пущі-Водиці. Маршруту трамваю №12 вже понад 100 років, залізнична колія пролягає просто через ліс, а сам маршрут є найдовшим в Україні – загалом в дорозі трамвай проводить більше години. При цьому в якийсь момент трамвай різко перелітає з промислової зони в густий ліс, чим приваблює чималу кількість туристів.

Наразі трамвай №12 відновив роботу, але здебільшого ним користуються місцеві – ходити вліз та відпочивати на озерах рятувальники та військові поки забороняють.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Вінниці відтермінували початок роботи пляжів до закінчення воєнного стану.