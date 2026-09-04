Правила в'їзду до ЄС посилюються з 6 вересня: до чого готуватися

Авіатори вимагають залишити винятки принаймні до кінця зимового сезону.

Уже з неділі, 6 вересня, правила проходження європейського кордону стануть значно суворішими через скасування тимчасових пільг системи EES. Зміни стосуються всіх пунктів пропуску на зовнішніх межах ЄС – наземних, морських та повітряних. Утім, саме авіаційна галузь б’є на сполох першою та застерігає про неминучий транспортний колапс, повідомляє Euronews.

Як відомо, влітку країнам-членам дозволили тимчасово призупиняти збір біометричних даних – відбитків пальців і сканування облич, – щоб розвантажити пункти пропуску в надзвичайних ситуаціях. Тепер це виключення втрачає чинність.

Система EES запрацювала у повному обсязі на кордонах країн-учасниць 10 квітня 2026 року, а поетапне впровадження стартувало ще у жовтні 2025-го. Увесь цей час у прикордонників була своєрідна "страховка" – можливість тимчасово спрощувати процедуру, якщо черги ставали надто довгими.

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Найгостріше повернення суворих правил відчують саме пасажири літаків. За даними Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), стандартна перевірка паспорта, яка раніше займала 20–25 секунд, тепер триває близько 90 секунд. Через це час очікування на паспортному контролі у великих хабах подвоївся.

Співзасновник і генеральний директор Global Work & Travel Юрген Гіммельманн радить мандрівникам закладати значно більше часу на поїздки, пов'язані з перетином кордонів ЄС. Раніше приїхати в аеропорт – розумно, каже він, але це не гарантує повного контролю над ситуацією: стійки реєстрації багажу можуть не працювати за чотири години до вильоту, а опинившись у черзі на паспортний контроль, обігнати інших через те, що ваш рейс уже оголосили на посадку, не вийде.

Авіатори вимагають залишити екстрені винятки принаймні до кінця зимового сезону.

Як пояснив директор з публічних зв'язків британської асоціації турбізнесу ABTA Люк Петербрідж:

"Ми продовжуємо тиснути на Європейську комісію, щоб дозволити використання цих заходів і після вересня, усвідомлюючи, що попереду ще довгий шлях до того, як EES почне повністю та стабільно працювати в усіх країнах-учасницях".

До прикладу, дослідження британської газети Financial Times і аналітичної групи Qsensor показало: у Франкфурті середній час очікування у липні сягнув 120 хвилин – удвічі більше, ніж торік у той самий період. У Мюнхені черги зросли до 60 хвилин із 31, а в Амстердамі максимальний час очікування злетів із 80 до 120 хвилин.

Що передувало

Нагадаємо, з 12 жовтня в Євросоюзі розпочалося поступове впровадження системи EES, яка замінила традиційні штампи в паспортах цифровою реєстрацією в'їзду та виїзду. Її головна мета – посилити безпеку кордонів та ефективніше протидіяти нелегальній міграції.

Нові правила діють для всіх громадян країн, що не входять до ЄС, включно з українцями. Під час перетину кордону мандрівники проходять обов'язкову біометричну реєстрацію: сканують закордонний паспорт, фотографуються, здають відбитки пальців (окрім дітей до 12 років) і дають офіційну згоду на обробку персональних даних.

Проте складнощі виникли ще на старті. На перших етапах запуску пасажири масово скаржилися на багатогодинні черги в аеропортах, а Міжнародна рада аеропортів (ACI) зафіксувала різке зростання часу проходження контролю – одразу на 70%.

Щоб розвантажити пункти пропуску, правила контролю вирішили пом’якшити на деякий час. Так, в липні дев’ять держав – Бельгія, Франція, Німеччина, Греція, Італія, Мальта, Нідерланди, Португалія та Швейцарія – офіційно звернулися до Брюсселя з проханням продовжити дію так званого механізму надзвичайної гнучкості.

Цей механізм надавав прикордонникам право в пікові періоди тимчасово призупиняти збір відбитків пальців і сканування обличчя, аби швидше ліквідувати черги. Саме завдяки цим послабленням пункти пропуску рятувалися влітку, коли не витримували напливу мандрівників.

У спільному зверненні до Єврокомісії міністри наголосили, що перші місяці роботи системи виявили суттєві прогалини та труднощі, які не можна ігнорувати без збереження таких спрощених правил.

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