Громадяни України через пандемію не можуть відвідувати країни Євросоюзу.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прогнозує, що з настанням туристичного сезону більше країн відкриють свої кордони для українців.

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Про це глава МЗС сказав в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

"Країни ЄС зараз, на жаль, відгороджені від нас «ковідною завісою», але, якщо у вас є дійсно підстави для довготермінового перебування на території Євросоюзу, ви можете в'їхати. Але зараз наближається туристичний сезон, і я думаю, що ми бачитимемо хвилю відкриття нових країн", - сказав Кулеба.

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Автор: Віталій Саєнко