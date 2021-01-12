Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прогнозує, що з настанням туристичного сезону більше країн відкриють свої кордони для українців.
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Про це глава МЗС сказав в ефірі програми "Сніданок з 1+1".
"Країни ЄС зараз, на жаль, відгороджені від нас «ковідною завісою», але, якщо у вас є дійсно підстави для довготермінового перебування на території Євросоюзу, ви можете в'їхати. Але зараз наближається туристичний сезон, і я думаю, що ми бачитимемо хвилю відкриття нових країн", - сказав Кулеба.
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