Метою таких турів є покупка брендових речей або оформлення міжнародних банківських карт.

Туристичні агентства почали пропонувати росіянам шопінг-тури в Білорусь за підсанкційними товарами та послугами.

Як пишуть російські ЗМІ, метою таких турів є покупка брендових речей або оформлення міжнародних банківських карт – в Росії через санкції це стало практично неможливим.

Втім, задоволення це не таке вже й дешеве. Так, за даними Асоціації туроператорів Росії, одна з турфірм пропонує росіянам щотижневі шопінг-тури в сусідню країну вже з 25 серпня. Ціна поїздки на чотири дні без перельоту становить 33,5 тисячі рублів на двох (близько 540 доларів США). Вартість путівок з перельотом для двох туристів стартує від 57,9 тисячі рублів (близько 960 доларів США).

Повідомляється, що в такий турпакет включений трансфер, проживання в чотиризірковому готелі зі сніданками, консультація щодо вибору та оформлення карт Visa або Mastercard, а також супровід в банк для отримання послуги. Також їм обіцяють надати рекомендації про те, куди піти за покупкою товарів NIKE, ZARA, Massimo Dutti, Calvin Klein, Levis, Puma, Adidas, Hour Passion та інших брендів.

Як повідомляв УНІАН, Естонія з 18 серпня 2022 року припинила пропускати російських громадян з "естонськими" шенгенськими візами.