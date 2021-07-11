Дана вакцина поки що не визнана в Європейському Союзі, але визнана ВООЗ

Уряд Бельгії розширив перелік вакцин від COVID-19, які визнає країна. До списку внесли вакцину AstraZeneca-Covishield, вироблену в Індії.

Про це повідомляє видання schengenvisainfo.com.

Попри те, що Європейський союз дану вакцину не визнав, але уряди окремих країн мають право самостійно визначати, які препарати можна використовувати на їх територіях. Поки що препарат Covishield визнали Австрія, Греція, Німеччина, Ісландія, Словенія, Ірландія, Іспанія та Швейцарія.

Водночас в Бельгії препаратом від AstraZeneca прищеплюють людей старше 41 року через рідкісні випадки серйозних побічних ефктів.

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Варто відзначити, що саме препаратом Covishield в Україні щеплено найбільше число людей.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого.

Зараз щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленої за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленої китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

В Україні з 1 липня почалася пілотна експлуатація в тестовому режимі так званих "ковідных сертифікатів". Це документ, який буде генеруватися в додатку "Дія" або на порталі "Дія".

Першою країною Європейського Союзу, яка визнала українські свідоцтва про вакцинацію і відкрила кордони для українців з 11 червня, стала Угорщина.

У Греції пообіцяли визнати українські сертифікати вакцинації від COVID-19.

Пізніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував міністру закордонних справ Данії Йеппе Кофод взаємне визнання документів про вакцинацію проти COVID-19.

Влада Мальти з 14 липня заборонили в'їзд в країну туристам, які не зробили щеплення від коронавірусу.

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Автор: Анастасія Горбачова