Пасажирам обіцяють трансфер.

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines перенаправить до Миколаєва ряд рейсів у зв’язку з тим, що міжнародний аеропорт "Одеса" з опівночі 15 липня понад на добу не прийматиме літаки у зв'язку з відкриттям нової злітної смуги.

Про це йдеться у заяві компанії.

"Відправлення і прибуття регулярних і чартерних рейсів SkyUp, запланованих в аеропорту "Одеса" в період з 00:00 15 липня до 12:00 16 липня, буде здійснюватися у Миколаївському міжнародному аеропорту. Для пасажирів організують трансфери", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що відповідно до NOTAM A2243/21 протягом 36 годин 15-16 липня аеропорт "Одеса" не прийматиме і не відправлятиме авіарейси у зв'язку з підготовкою до експлуатації нової злітно-посадкової смуги.

Читайте такожSkyUp літатиме ще до одного популярного туристичного міста в Греції

Шість рейсів SkyUp, які припадають на період призупинення роботи аеропорту, будуть перенаправлені до Миколаєва: PQ 7480 Шарм-ель-Шейх – Одеса, PQ 0427 Одеса – Батумі, PQ 0428 Батумі – Одеса, PQ 0447 Одеса – Тбілісі, PQ 0448 Тбілісі – Одеса, PQ 4541 Одеса – Шарм-ель-Шейх.

У компанії стверджують, що пасажири перерахованих рейсів зможуть скористатися спеціально організованим трансфером. Про зміни їх додатково поінформують через смс-повідомлення та електронні листи.

Як повідомляв УНІАН, міжнародний аеропорт "Одеса" через введення в експлуатацію нової злітно-посадкової смуги (ЗПС) закриється більш ніж на добу – з 00:00 15 липня до 12:00 16 липня. Офіційне відкриття нової ЗПС відбудеться 16 липня.

Нова злітно-посадкова смуга має довжину 2,8 км, ширину – 45 метрів з узбіччями.

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Лариса Козова