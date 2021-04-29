Термін дії прав на польоти зі Львова до Марса-Алам - з 9 травня по 30 жовтня 2021 року.

Державна авіаційна служба України дозволила українській авіакомпанії SkyUp Airlines виконувати чартерні рейси зі Львова в Марса-Алам (Єгипет).

Відповідний наказ Державіаслужби розміщено на її сайті.

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Термін дії прав на польоти зі Львова до Марса-Алам - з 9 травня по 30 жовтня 2021 року.

Зазначається, що надане право виконувати чартерні польоти передбачає їх необмежену частоту.

Що цьому передувало

28 квітня авіакомпанія повідомила, що c 29 травня запускає рейси з Києва в Бодрум (Туреччина) і назад.

Раніше у квітні державна авіаційна служба України дозволила авіакомпанії SkyUp Airlines здійснювати три нових регулярних рейси: з Києва в Монастір і Джербу (обидва - Туніс) і з Харкова в Монастір.

Також у квітні Державна авіаційна служба України дозволила авіакомпанії SkyUp Airlines виконувати три нових регулярних рейси: з Києва в Бодрум (Туреччина), Гельсінкі (Фінляндія) і зі Львова в Баку (Азербайджан).

SkyUp

Авіакомпанія SkyUp зареєстрована в Києві у 2016 році, її засновником є компанія «ACS-Україна» Тетяни Альби і Юрія Альби, яким також належить туроператор Join Up.

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Автор: Павло Степанець