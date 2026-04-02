Бос Ryanair зробив тривожний прогноз щодо подорожей у травні

Майкл О'Лірі попередив про можливі перебої з постачанням авіаційного палива наступного місяця.

Генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі попередив про можливі перебої в постачанні авіаційного палива на початку травня 2026 року, якщо війна в Ірані не закінчиться найближчим часом.

У розмові зі Sky News він зазначив, що зростання цін на нафту через блокаду Іраном проходу танкерів через Ормузьку протоку безпосередньо впливає на постачання авіаційного палива.

І хоча, за його словами, Ryanair "досить добре застрахована" по 80% свого палива, авіакомпанія платить майже вдвічі більше за решту 20% (близько 150 доларів за барель).

"Постачальники палива постійно стежать за ринком. Ми не очікуємо жодних перебоїв до початку травня, але якщо війна триватиме, ми ризикуємо зіткнутися з перебоями в постачанні до Європи в травні та червні, проте сподіваємося, що війна закінчиться раніше, і ризик перебоїв у постачанні буде усунуто", – заявив О’Лірі.

При цьому він зазначив, що, за оцінками Ryanair, існує певний ризик, що 10%-25% поставок авіакомпанії можуть опинитися під загрозою протягом травня та червня.

"Якщо війна закінчиться в квітні й Ормузька протока відкриється, то ризику перебоїв у постачанні практично не буде", – додав керівник Ryanair.

Водночас він не очікує скасування будь-яких рейсів Ryanair, як це роблять деякі конкуренти.

Як війна в Ірані впливає на авіаперельоти

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, військова операція США та Ізраїлю проти Ірану, що стартувала 28 лютого 2026 року, паралізувала авіаперевезення над країнами Перської затоки.

Ще однією проблемою для галузі стало різке подорожчання нафти – все це призвело до зростання цін на авіаквитки та скорочення кількості рейсів по всьому світу. При цьому аналітики прогнозують, що на авіаційну галузь чекає затяжна криза.

Своєю чергою генеральний директор лоукостера EasyJet Кентон Джарвіс уже попередив, що європейським споживачам слід очікувати підвищення цін на квитки до кінця літа, коли закінчується термін дії існуючих паливних хедж-угод.

