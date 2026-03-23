Один з найбільших лоукостерів Європи попередив про зростання цін на квитки, - Reuters

Наприкінці літа ціни на авіаквитки, імовірно, відчутно зростуть. Про це попередив генеральний директор бюджетної авіакомпанії easyJet Кентон Джарвіс, пише Reuters.

Зростання цін відбудеться на тлі війни в Ірані, каже представник лоукостера. Хоча британський перевізник захеджував більшу частину своїх потреб у паливі на найближчі місяці, але до кінця літа хеджі почнуть втрачати чинність. Залежно від ціни на паливо на той момент, ціни на квитки можуть стрімко зрости.

"Реальність така, що ціни почнуть позначатися на споживачах ближче до кінця літа", – заявив Кентон Джарвіс.

Відео дня

До того ж, конфлікт на Близькому Сході сприяє зменшенню попиту на рейси до таких країн як Туреччина та Кіпр. Вибір мандрівників падає, зокрема, на Іспанію.

"Східне Середземномор'я втрачає популярність, натомість західне Середземномор'я стає популярнішим", – додав Джарвіс.

Він допустив, що easyJet може зменшити частоту рейсів до напрямків, які обслуговуються кількома рейсами на день.

Reuters зазначає, що авіаційне паливо становить близько третини витрат авіакомпаній. Такі перевізники як Air France-KLM та SAS вже заявили, що їм доведеться підвищити ціни на квитки. Водночас фінська Finnair попередила, що запаси авіаційного палива можуть вичерпатися через фактичне закриття Ормузької протоки Іраном.

Британська easyJet ще в січні повідомила, що захеджувала 84% своїх потреб у паливі на перше півріччя 2026 року, 62% – на друге півріччя та 43% – на перше півріччя 2027 року за середньою вартістю 715, 688 та 671 доларів за метричну тонну відповідно. Поки що компанія справляється з коливанням цін на паливо.

"Ринок очікує зниження цін. Чи опустяться вони до попереднього рівня? ... Я не знаю", – сказав Джарвіс.

Гендиректор додав, що паливо з поставкою через шість місяців все ще доступне за ціною нижче 1 000 доларів. Але ситуація є "дуже непередбачуваною", тому незрозуміло, як конфлікт вплине на довгостроковий попит. Джарвіс зауважив, що після початку повномасштабної війни РФ проти України обсяги бронювання знизилися на шість тижнів.

Вплив війни в Ірані на авіаперевезення

Bloomberg днями писав, що на тлі війни на Близькому Сході ціни на авіаквитки злетять. В очікуванні зростання вартості поїздок пасажири почали активно купувати квитки за нинішніми цінами.

Авіакомпанія Scandinavian Airlines у квітні скасує тисячу рейсів через стрімке зростання цін на пальне. За нормальних обставин цей перевізник виконує понад 5 тисяч рейсів на тиждень.

