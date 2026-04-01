Трамп оголосить про завершення війни з Іраном: у Politico дізналися, коли це станеться

У зверненні до нації, за даними видання, Трамп також оголосить, що розблокування Ормузької протоки мають взяти на себе інші країни.

У середу ввечері президент США Дональд Трамп у своєму виступі в Овальному кабінеті оголосить про завершення місячної війни в Ірані на тлі різкого зростання цін на нафту та дедалі невтішніших результатів опитувань громадської думки. Про це пише Politico.

За даними видання, Трамп виступить з промовою в Овальному кабінеті у прайм-тайм. Він заявить, що війна з Іраном добігла кінця, а цілі США досягнуті. Він також має намір жорстко покласти провину за найневирішене питання війни на союзників по НАТО - триваючі обмеження Іраном судноплавства через Ормузьку протоку.

Стів Беннон, колишній головний стратег Білого дому за Трампа, заявив, що президент, по суті, оголосить про перемогу, виклавши свої досягнення в Ірані та плани на майбутнє до виходу США, а також "обрушиться з критикою на союзників по НАТО - це їхня проблема".

"Ситуація в Ормузькій протоці - це справа Еміратів Перської затоки та європейців, і їм самим потрібно оголосити про перемогу", - додав він.

Відзначається, що рішення президента виступити з важливою промовою про завершення війни може бути в першу чергу спробою заспокоїти побоювання виборців і тривогу Уолл-стріт з приводу енергетичних ринків і наслідків закриття протоки. Одне з джерел, обізнане з ситуацією, сказало:

"Це великий виклик для президента Трампа, тому що це не його звичне середовище. Це не повинно бути конфронтацією. Це повинно бути обнадійливим. Це повинно бути дуже прямолінійним, тому що він спілкується не тільки з американським народом, але й з іранцями, нашими союзниками в регіоні та нашими союзниками в Європі".

Перше звернення президента у прайм-тайм після початку війни відбудеться приблизно за два тижні до часто згадуваного чотири-шеститижневого терміну початку військових операцій в Ірані.

Що кажуть у Білому домі та Європі

Високопоставлений чиновник Білого дому заявив, що зростаюче невдоволення президента "цілком реальне", особливо з огляду на те, що європейські країни, включаючи Італію та Велику Британію, заборонили американським військам, які брали участь у війні з Іраном, використовувати свої бази та повітряний простір.

"Ніби ці виродки постійно говорять про статтю п’яту, статтю п’яту, статтю п’яту, статтю п’яту, статтю п’яту", - сказав чоловік, близький до Білого дому, маючи на увазі принцип альянсу, згідно з яким напад на одного - це напад на всіх:

"Гаразд, Іран підриває наших солдатів і відриває їм крила вже півстоліття, і ми нарешті відповіли, а тепер вони нападають на всіх наших основних союзників, які не входять до НАТО, і на Сполучені Штати, а ви не тільки кажете, що ми не збираємося допомагати, але й закриваєте для нас свій повітряний простір - серйозно?"

За словами джерела, Трамп був "розчарований" відсутністю підтримки з боку Європи під час телефонної розмови в середу з президентом Фінляндії Олександром Стуббом.

Високопоставлений чиновник з європейської країни, що не входить до НАТО, не був здивований новою погрозою Трампа, припустивши, що на континенті більше немає ніякої плутанини щодо пріоритетів президента та його негативного ставлення до трансатлантичного альянсу і його цінності.

"Можливий вихід з НАТО - це лише спроба переглянути умови надання Сполученими Штатами гарантій безпеки Європі. Сполучені Штати більше не захищатимуть своїх союзників на основі спільної ідеології та цінностей - лише за гроші, економічні та політичні поступки", - сказав він.

Зміна позиції Трампа

Раніше представник США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що Трамп переоцінює все, що пов'язано з НАТО. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку європейських зусиль в Україні.

Вітакер зазначив, що Вашингтон діятиме відповідно до намірів Трампа, коли той ухвалить рішення.

