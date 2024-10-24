Причина – підвищений ризик терористичних атак на відпочивальників.

Шрі-Ланка посилила заходи безпеки в популярних туристичних місцях після того, як США та Ізраїль закликали своїх громадян покинути популярні пляжні курорти через можливі напади на відпочивальників на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.

Зокрема, як повідомляє Bloomberg, посольство США в Шрі-Ланці в середу, 23 жовтня, закликало громадян уникати популярного серед серферів курорту Аругам-Бей на південно-східному узбережжі країни, після отримання "достовірної інформації, що попереджає про атаку на популярні туристичні місця".

Одночасно рада національної безпеки Ізраїлю попросила своїх громадян негайно залишити Аругам-Бей, а також південні та західні прибережні райони Шрі-Ланки, підвищивши рівень ризику поїздок до цієї південноазіатської острівної держави "через реальні загрози тероризму".

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Зі свого боку виконувач обов'язків генерального інспектора поліції Шрі-Ланки Пріянта Вірасур'я заявив, що 7 жовтня 2024 року, у першу річницю нападу ХАМАС на Ізраїль, було отримано розвіддані про загрозу "певній національності туристів", додавши, що протягом останніх кількох днів присутність поліції та військових було посилено в міру підтвердження цієї інформації.

При цьому в четвер, 24 вересня, представник шрі-ланкійської поліції Ніхал Талдува повідомив, що двох підозрюваних у плануванні терактів уже взяли під варту. Водночас він відмовився надати додаткові подробиці, зокрема, чи були заарештовані іноземцями або місцевими жителями.

Як повідомляв УНІАН, 2019 року внаслідок вибуху бомби у великодню неділю в готелях столиці Шрі-Ланки Коломбо і церквах загинули десятки людей, зокрема близько 50 іноземних громадян. У нападах звинуватили місцеве джихадистське угруповання.

Відтоді туризм у Шрі-Ланці поступово відновлювався, незважаючи на пандемію COVID-19, і цьогоріч влада розраховувала на сильний зимовий туристичний сезон, який допоміг би підтримати відновлення економіки після найгіршої кризи та дефолту за боргами 2022 року.

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