Чиновники в Больцано стверджують, що виручені кошти підуть на прибирання вулиць від слідів собачої життєдіяльності.

Влада популярного туристичного регіону Больцано в італійському Південному Тіролі оголосила про плани ввести новий податок для туристів із собаками з 2026 року.

Як пише Il Sole 24 Ore, його сума становитиме 1,50 євро на день, і насправді він уже діяв раніше, але був скасований у 2016 році.

Таке нововведення передбачено в ще остаточно не ухваленому законопроєкті радника Південного Тіролю Луїса Вальхера, який також хоче відновити на рівні провінції податок на собак, скасований владою Італії 16 років тому. За підрахунками чиновника, його сума становитиме приблизно 100 євро за собаку на рік.

Видання пише, що автономна провінція має намір використовувати отримані кошти для фінансування прибирання вулиць і створення парків для собак. Це нововведення є частиною стратегії боротьби з власниками, які не прибирають екскременти своїх собак.

Варто зазначити, що на попередній сесії законодавчих зборів провінції Больцано також було запроваджено обов'язкове ДНК-тестування для всіх собак регіону. При цьому місцева влада пообіцяла, що собаки, ДНК яких було зареєстровано, будуть звільнені від сплати податку протягом двох років, що певною мірою компенсує раніше понесені витрати на ветеринарне відстеження.

Звичайно, всі – і місцеві, і іноземці – як і раніше зобов'язані прибирати собачі екскременти, інакше вони ризикують отримати штраф у розмірі від 200 до 600 євро.

Інші туристичні податки в Італії

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що Венеція продовжить стягувати плату за вхід у місто з туристів і 2026 року.

При цьому містом із найвищими туристичними податками в Італії вважається столиця Рим.

