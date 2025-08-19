Північне узбережжя, особливо в районі Танжера, Асіли і Тетуана, поєднує середземноморську пляжну атмосферу з північноафриканським колоритом.

Туреччина, колись улюблене місце для сімейного відпочинку, поступово втрачає популярність у туристів.

Як пише Daily Express, зростання цін і величезна кількість туристів змушують британців шукати інші місця для відпочинку. Для тих, хто шукає ідеальне поєднання піщаних пляжів, стародавніх міст, галасливих базарів і гастрономічного раю, експерти з подорожей з eurochange поділилися маловідомим місцем відпочинку, яке схоже на Туреччину, але з нижчими цінами.

"Є ще кілька чудових варіантів для сімей, які хочуть теплої погоди, красивих пляжів і знайомства з місцевою культурою, не витрачаючи при цьому багато грошей", - сказав Лора Еванс-Фіск, керівник відділу цифрових технологій і взаємодії в eurochange.

Зазначається, що одним із таких напрямків є Марокко, особливо його північне узбережжя. Лаура додала:

"Північне узбережжя, особливо в районі Танжера, Асіли та Тетуана, поєднує середземноморську пляжну атмосферу з північноафриканським колоритом. Уявіть собі білосніжні міста, спокійні набережні та довгі піщані пляжі, що ідеально підходять для дітей. Тут менше забудови, ніж на галасливих прибережних курортах Туреччини, а отже, менше натовпу і більш автентична атмосфера, при цьому не втрачаючи основних зручностей для сімейного відпочинку".

Важливо, що для гурманів Марокко - ідеальне місце, особливо для економних.

"Що стосується їжі, північне Марокко - це просто мрія. Ви можете насолодитися тажинами, кускусом, смаженою рибою і свіжим хлібом за малу частку від того, що ви заплатили б у популярних туристичних місцях Туреччини. Ресторани в ресторанах доступні за ціною і підходять для сімейного відпочинку, з м'якими спеціями і свіжими інгредієнтами. До того ж, перерви на м'ятний чай самі по собі є практично культурним заходом. З точки зору бюджету Марокко пропонує чудове співвідношення ціни та якості. Проживання, транспорт і харчування тут, як правило, дешевше, ніж у Туреччині, і часто можна знайти чудові пропозиції на бутік-ріади і гостьові будинки зі справжньою атмосферою. Рейси в Танжер із Великої Британії також частішають, а бюджетні авіакомпанії роблять цей напрямок доступнішим, ніж будь-коли", - сказала Лаура.

Зазначається, що проживання також відносно недороге: семиденне проживання в 4-зірковому готелі за системою "все включено" для сім'ї з чотирьох осіб починається від 2509 фунтів стерлінгів (близько 140 тисяч гривень).

