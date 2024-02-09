Таким чином місцева громада хоче вберегти підлітків та дітей від надмірного використання гаджетів.

Жителі містечка Сен-Пор, розташованого недалеко від французької столиці Парижа, проголосували за заборону використання мобільних телефонів у певних місцях міста. Це дещо ускладнить життя місцевим жителям і туристам, які звикли використовувати гаджети, щоб орієнтуватися на місцевості, фотографувати і перекладати меню.

Як пише видання The Sun, з більш ніж 2000 жителів міста на відповідному референдумі проголосували тільки 272 (146 голосів проти 126).

Новий указ, про який мер міста Вінсент Поль-Пті оголосить в найближчі дні, зокрема заборонить використання телефонів та інших пристроїв перед школами, в магазинах, під час прогулянки вулицею або під час скупчення людей на великих заходах. Таким чином місцева громада хоче вберегти підлітків та дітей від надмірного використання гаджетів.

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За результатами референдуму в місті була створена "Хартії без екранів", яка зобов'язалася запропонувати молоді альтернативні заняття. Зокрема, мер містечка пообіцяв побудувати спортивний центр і кінотеатр для дітей і підлітків, щоб вони були чимось активно зайняті "подалі від екранів".

Також у місті з'являться таблички з написом: "Спільнота без екранів, давайте захистимо наших дітей!".

Водночас зазначається, якихось реальних санкцій за використання мобільних телефонів у місті не буде. Норма скоріше розглядається просто як символічний жест, спрямований на створення більш товариської атмосфери.

Чим цікаве місто Сен-Пор

Містечко Сен-Пор (Seine-Port) з населенням трохи менше 2 тисяч людей розташоване приблизно в 40 кілометрах від Парижа.

Серед популярних місць для відвідування в Сен-Пор та його околицях – замок Во-ле-Віконт, який Франція називає "одним з найважливіших замків країни".

Також звідси зручно добиратися в знаменитий палац Фонтенбло і навколишній однойменний ліс. Останній особливо популярний серед парижан, які хочуть на день втекти з міста.

Місто також відоме як "пляж біля Сени", де в спекотні дні люди збираються вздовж берегів річки і купаються у воді.

Дістатися до Сен-Пор можна зручно на поїзді з Ліонського вокзалу Парижа, дорога займе трохи більше години.

Ніч на двох в готелі цього маленького містечка обійдеться приблизно в 110 доларів США.

Як повідомляв УНІАН, раніше портал Euronews Travel склав топ найдивніших заборон в Європі, які здивували туристів у 2023 році.

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