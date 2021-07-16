При цьому заклади в Греції зобов'язані обмежити кількість відвідувачів.

У Греції посилили карантинні обмеження на тлі різкого зростання нових випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Ekathimerini.

Клієнтів барів, ресторанів і нічних клубів зобов'язали мати при собі докази вакцинації від коронавірусу або довідку про одужання.

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Самі заклади зобов'язані обмежити кількість відвідувачів до 85% від максимальної кількості сидячих місць.

Відпочинок у Греції: що відомо

Греція офіційно відкрила кордони для туристів з України ще з 14 травня 2021 року.

У липні міністерство туризму Греції оголосило про дві важливі зміни для туристів, які в'їжджають до Греції. Зміни стосуються правил в'їзду у зв'язку з коронавірусом.

Голова МЗС Греції заявив, що Афіни планують визнати українські сертифікати вакцинації від COVID-19.

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Автор: Олександр Топчій