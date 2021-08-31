Художники будуть місяць писати картини, після чого проведуть виставку.

Два десятки відомих художників зібралися у Львівській області заради Годовицького костелу Всіх Святих. Будівля буквально знаходиться на порозі повного знищення.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Барокова пам'ятка архітектури 18-го століття знаходиться в аварійному стані. Костел, якому вже понад 250 років, просто помирає.

Святиню побудував відомий архітектор Бернард Меретин, а прикрасив геніальний скульптор Йоганн-Георг Пінзель, який також вирізав з липи іконостас.

Читайте такожУ музеї "Собор Саграда Фамілія" запустили україномовний аудіогідЗараз у храмі немає підлоги та даху, вони під час СРСР згоріли. Роботи Пінзеля вивезли до пожежі у Львівську картинну галерею, чим їх й врятували. У святині ще зберігся автентичний хрест, на якому було розп'яття, створене Пінзелем.

Художники будуть місяць писати картини, після чого буде виставка, на якій їх можливо побачать ті, хто зможе допомогти врятувати будівлю. Поки що художники роблять замальовки костелу Всіх Святих.

Як раніше повідомляв УНІАН, зкульптури Йоганна-Георга Пінзеля привезли до Києва. Роботи видатного художника 18 століття можна побачити в Національному заповіднику "Софія Київська".

Автор: Анастасія Горбачова