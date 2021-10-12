Охочі можуть вирушити на віртуальну прогулянку стародавнім містом кімерійців, яке є ровесником грецької Трої.

У Миколаєві на розкопках прадавнього міста відкрили перший в Україні інтерактивний тур доповненої реальності.

Це поселення є ровесником грецької Трої, йому понад три тисячі років, йдеться в сюжеті ТСН. Зазначається, що його відкопали під триметровим шаром землі. У місці, де зливаються річки Інгул і Південний Буг жило плем'я кімерійців.

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За допомогою сучасних технологій археологи та програмісти за знайденими артефактами відтворили місто, у якому жили наші пращури і розробили інтерактивний тур.

Туристам видають планшет - це їхні "очі" для мандрівки поселенням, завдяки якому вони повертаються на 3200 роки назад.

Будинки розташовані у чіткому порядку, є вулиці. Тут жили до півтори тисячі людей.

Кімерійці займалися скотарством і землеробством. Також вони були ремісниками - обробляли камінь, кістки, дерево, плавили бронзу. А ще це поселення контролювало водне сполучення між Середньою Азією та Європою. Вони поклонялися духам пращурів та Сонцю й мали для цього храм, від якого зараз лишився тільки фундамент. Але завдяки віртуальному туру можна поглянути, що знаходилося в храмі.

Нині досліджена лише четверта частина поселення, тож і віртуальні версії деяких ще розробляють.

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Автор: Олександр Топчій