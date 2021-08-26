Це дозволить уряду ФРН і надалі видавати приписи, на підставі яких федеральні землі вводять антикоронавірусні обмеження.

Німецький бундестаг продовжив ще на три місяці режим епідемії національного значення, що дозволяє уряду країни видавати приписи, на підставі яких федеральні землі вводять антикоронавірусні обмеження.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

За продовження режиму в середу, 25 вересня, проголосували 325 депутатів, 253 були проти і ще п'ять утрималися. Рішення прийнято голосами парламентаріїв від правлячої коаліції у складі блоку християнських партій ХДС / ХСС і Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН).

Читайте такожЄС визнав видані в Україні COVID-сертифікати

Режим епідемії національного значення був введений в Німеччині в березні 2020 року. Міністр охорони здоров'я ФРН Йенс Шпан (Jens Spahn) обґрунтував необхідність продовження режиму тим, що пандемія коронавірусу ще не закінчилася. На продовженні режиму наполягали і прем'єр-міністри всіх 16 федеральних земель.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Гірник