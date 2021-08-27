Автобус-амфібія може спочатку їхати звичайною дорогою, а потім спокійно зануритися в Сену і продовжити шлях вже річкою.

У Парижі почав курсувати новий вид транспорту - плаваючий автобус.

Пасажири автобуса-човна можуть помилуватися містом як із землі, так і з води, йдеться в сюжеті ТСН.

Раніше цей незвичайний транспортний засіб був звичайним туристичним автобусом. Однак потім власники вирішили поекспериментувати.

Тепер такий гібрид може спочатку їхати звичайною дорогою, а згодом спокійно зануритися в Сену і продовжити шлях вже річкою. При цьому колеса в автобуса нікуди не прибираються, а навпаки, за словами власника, навіть допомагають маневрувати у воді.

Ніс автобуса спеціально перероблено під форму носа човна, щоб йому було легше плисти. А для безпеки пасажирів під час річкових прогулянок на борту є рятувальні жилети.

Сьогодні автобус-амфібія у французькій столиці поки що один. Однак він має попит не лише в туристів, а й у міських жителів. Власники думають над запуском ще кількох таких гібридів.

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Автор: Катерина Комолова