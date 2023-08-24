У порівнянні з доковідним 2019 роком найбільше подорожчали готелі в Італії.

Останні дані готельного аналітика STR показали стійке зростання світових цін на готелі цього літа, в першу чергу в Європі.

Як повідомляє SchengenVisaInfo.com, середня денна ставка (ADR) на проживання по всьому світу в липні 2023 року зросла на 6,3% порівняно з тим же місяцем 2022 року. Водночас європейські ціни за аналогічний період зросли на 13,4%, тоді як порівняно з липнем доковідного 2019 року ціни на готелі в Європі зросли аж на 47%.

Найбільш значне зростання зафіксовано в наступних країнах:

Італія – 51% (порівняно з 2019 роком)

Великобританія – 31%

Іспанія – 30%

Німеччина – 18%

Водночас, зростання ADR в річному обчисленні (липень 2022 року проти липня 2023 року) був більш стриманим: Великобританія та Іспанія продемонстрували зростання на рівні 6%, а Німеччина – всього 3%.

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При цьому експерти STR прогнозують, що в наступному році ціни на готелі будуть більш стриманними.

У свою чергу, французька інвестиційна фірма Jefferies в липні 2023 року також відзначила значне зростання цін на готелі. За її даними, ADR у Франції виріс на 87% в порівнянні з рівнем до COVID-19. Крім того, ціни на готелі в країні зросли на 36% порівняно з показниками липня 2022 року.

Водночас аналітики Jefferies заявили, що готельний сектор в Європі відновлюється після пандемії найшвидше порівняно з іншими регіонами світу. Однак рівень заповнюваності готелів в Європі все ще залишається нижчим за показники до COVID-19: у липні 2023 року рівень заповнюваност був на 3,9 процентного пункту нижчим, ніж у липні 2019 року, і покращився лише на 0,7 процентного пункту порівняно з липнем 2022 року.

Як повідомляв УНІАН, раніше працівники готелів з особистого досвіду дали мандрівником кілька порад з приводу того, на що варто звернути увагу при виборі готелю і чого варто уникати.

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