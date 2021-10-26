Сполучення між містами припинилося торік у березні через карантинні обмеження.

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" з 4 листопада 2021 року відновлює курсування поїзда №67/68 "Київ-Варшава".

Як повідомляє прес-служба компанії, сполучення між столицями двох країн припинилося торік у березні через карантинні обмеження.

"Поїзд відправлятиметься з Києва о 18:48 і до Варшави прибуватиме о 09:02. З Варшави поїзд відправлятиметься о 17:10 і прибуватиме до Києва об 11:00. У квитках зазначено час з урахуванням проведення прикордонного та митного контролю", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, наразі купити квитки на поїзд сполученням "Київ – Варшава" можна лише в міжнародних касах на залізничних вокзалах.

Читайте такожПольща після довгої розлуки: в які міста можна вирушити на уїк-енд прямо заразЯк повідомляв УНІАН, з 21 жовтня в Україні діють нові правила пасажирських перевезень. Для поїздки у поїздах далекого сполучення пасажири повинні мати один документи, які підтверджують щеплення хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19 або отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19). Альтернативою може стати негативний результат ПЛР-тесту.

Автор: Дмитро Шварц