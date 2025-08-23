Мусонні зливи стали причинами смертельних повеней у Пакистані та Індії

Понад 300 людей загинули внаслідок злив у гірських районах, кілька людей загинули в індійському місті Мумбаї.

Погодна аномалія: протягом тижня на Індійському континенті продовжувалися сильні зливи, що стало причиною смертельний повеней та зсувів породи у гірських масивах. Як пише The Guardian, це один із найбільш трагічних дощових сезонів за останній час.

Сотні людей загинули протягом тижні у гірських районах Пакистану та Індії через проливні мусонні зливи. Зливи спричинили руйнівні раптові повені, які пронеслися через долини та села, несучи каміння та уламки. Тільки за один епізод у п’ятницю в Пакистані загинуло 240 людей.

В індійському місті Мумбай також тривали проливні зливи, через які загинуло не менше 21 людини. Серед них чоловік, якого вдарило струмом, бо він зайшов у воду, в яку впав дріт під напругою.

Також через погодні умови були перебої з транспортом, збився рух поїздів. Евакуювали жителів населених пунктів на річці Мітхі, яка вийшла з берегів.

Нагадаємо, що у віддаленому населеному пункті в індійському Кашмірі посеред Гімалаїв через раптові повені у серпні загинуло не менше 56 осіб. Десятки людей зникли без вісті. Також десятки людей отримали поранення.

А у липні раптова повінь стала причиною трагедії в американському штаті Техас. Тоді опинилися під водою цілі районі, у тому числі дитячий табір. Там пропали без вісті десятки дівчаток.

