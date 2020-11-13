Антон Птушкін у новому випуску тревел-шоу "Великі випуски з Антоном Птушкіним" спробує розгадати феномен магнетизму острова Балі.

У новому випуску тревел-шоу «Великі випуски з Антоном Птушкіним», що вийде в ефір цієї неділі, 15 листопада, о 10:45 на каналі «1+1», відомий український мандрівник-документаліст вирушить на обожнюваний мільйонами туристів острів Балі.

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Як повідомляє прес-служба «1+1», Антон Птушкін побуває в молодіжному галасливому районі Чангу і в духовному центрі острова - місті Убуд, проінспектує найдорожчі і найбюджетніші готелі, побуває в парку зі слонами і подивиться на вражаючу красу океану, пляжів і рисових терас.

Балі - один з найвідоміших курортів у світі, куди щороку приїжджає 12 мільйонів туристів. Багато хто знає його не тільки по красивим фотографіям і захопленим відгукам з соцмереж, але і по тисячам історій про те, як люди кидали своє звичне життя в місті і переїжджали на острів.

У новій серії Антон Птушкін вирішить розібратися з феноменом неймовірного магнетизму острова і на власному досвіді перевірити, чи дійсно Балі - це рай на землі.

5 причин від Антона Пушкіна, чому всі люблять Балі

1. Острів вічного літа, де ніхто не заморочується

Коли Антон Птушкін вперше потрапить на Балі, його найбільше вразять люди, які тут взагалі не заморочуються ні з яких питань, а сповна насолоджуються життям на острові вічного літа. Як розповість мандрівник, на Балі дійсно немає зими, а рік ділиться всього на два сезони - сухий і вологий. Температура весь час коливається в районі 27,5 градусів тепла, а в океані можна купатися практично всі 12 місяців.

2. Серфінг як релігія

Одна з важливих причин, чому всі люблять Балі - це серфінг. Тисячі людей тут проводять дні з дошкою в океані, намагаючись зловити ту саму хвилю. Серфінг на Балі вважається одним з найкращих у світі, причому він хороший як для новачків, так і для професіоналів. До того ж, тут практично весь рік теплий океан. Антон Птушкін розповість, як завдяки австралійським серферам з'явився саме той туристичний Балі, про який сьогодні всі знають. Також мандрівник познайомиться з відомою родиною серферів і покаже, як їх 4-річний син вчиться підкорювати хвилі в океані.

3. Мультикультурність

Балі зовсім не схожий на типову Азію. Острів зараз - це цікава культурна суміш Америки, Європи, Азії, Австралії та інших місць. Іноземці не тільки приїжджають сюди відпочивати, а й часто починають облаштовувати на острові своє нове життя - відкривати ресторани, магазини, спортзали і будувати інший бізнес. Подорожуючи по Балі, Антон Птушкін встигне поспілкуватися з вихідцями з різних частин світу і дізнатися, чому вони вирішили жити саме на цьому острові. Також Антон покаже, яку різноманітність кухні можна знайти на острові, і де скуштувати найсмачніші сирники.

4. Ціни на життя

Ще однією причиною, чому багато людей обирають Балі, є відносно низькі ціни на життя. Зокрема, це стосується цін на житло. Тут можна знімати 2-поверхові апартаменти з басейном і тренажерним залом за 900 доларів на місяць. Або невелику квартиру за 600 доларів, але зі своєю терасою для йоги і фантастичним видом з балкону на океан. За весь час на Балі мандрівник встигне пожити в десятках готелів і побувати в гостях у різних людей, кожен раз дивуючись діапазону цін на житло на острові.

5. Духовний центр

Місто Убуд, куди також заїде Антон Птушкін, називають духовним центром острова. Він оточений тропічними лісами, рисовими полями і терасами, серед яких розташувалися індуїстські храми і святилища. Убуд своєю особливою енергетикою притягує дуже різних людей, які приїжджають сюди займатися йогою, духовними практиками, медитувати і шукати натхнення. Серед них - багато відомих артистів, акторів і музикантів. Наприклад, під час своєї поїздки Антону пощастить побачитися з фронтменом української групи, який приїхав на Балі в творчу відпустку.

Які ще причини захоплення островом вічного літа вдасться знайти Антону Птушкіну, а також нереальні красоти балійских джунглів, озер, водоспадів і вулканів в об'єктиві мандрівника, дивіться в новій серії «Великих випусків з Антоном Птушкіним» вже цієї неділі о 10:45 на каналі «1+1».

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Автор: Марина Григоренко