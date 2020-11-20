Антон Птушкін у новому випуску тревел-шоу "Великі випуски з Антоном Птушкіним"

У новому випуску тревел-шоу «Великі випуски з Антоном Птушкіним», що вийде в ефір цієї неділі, 22 листопада, о 10:45 на каналі «1+1», відомий український мандрівник-документаліст здійснить подорож до Саудівської Аравії.

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Як повідомляє прес-служба «1+1», Саудівська Аравія довгий час була однією з найбільш закритих країн. Потрапити сюди іноземцю було практично неможливо - тільки якщо у вас тут живуть родичі або з питань бізнесу. А туристичних віз просто не існувало. Однак в 2019 році Саудівська Аравія відчинила свої двері для людей з усього світу і відкрила можливість приїхати за туристичною візою.

Тревел-документаліст Антон Птушкін стане одним з перших туристів, який побуває в країні, про яку мало що відомо і мало що знято, щоб показати глядачам, які революційні зміни вже відбулися в Саудівській Аравії на шляху до відкритості.

Топ-5 фактів про «епоху змін» в Саудівській Аравії від Антона Птушкіна

1. Масштабне будівництво. Насамперед, Антон Птушкін вирушить у найбільше місто Саудівської Аравії - столицю Ер-Ріяд. Зараз це 7-мільйонний мегаполіс, який розвивається шаленими темпами. У місто вкладаються величезні інвестиції. На перший погляд здається, що весь тутешній центр - це суцільний будівельний майданчик. При тому будуються як метро, ​​дороги і окремі хмарочоси, як і цілі квартали. А вартість деяких об'єктів дорівнює річному бюджету невеликої європейської країни. Антон Птушкін покаже найцікавіші пам'ятки столиці і розповість, чому місцева влада хоче зробити з Ер-Ріяд «другі Дубаї».

2. Зміна політики влади. Королівство Саудівська Аравія - це одна з трьох держав у світі, названа на честь правлячої династії - саудитів. Засновник країни залишив після себе величезну сім'ю - 45 синів. Зараз ця сім'я одна з найбагатших і наймогутніших на планеті. Зображення короля Антон Птушкін зустрічатиме скрізь: на будівлях, парканах і навіть банкнотах. Влада монарха завжди була абсолютною і обмеженою тільки законами шаріату. Закритість Саудівської Аравії довгий час була основною політикою династії, поки до влади не прийшов новий принц Мохаммед. Саме він відкрив країну для туристів і став проводити демократичні реформи.

3. Нафта. Однією з причин радикальної зміни політики стала світова криза і падіння цін на нафту. Саудівська Аравія володіє чвертю світових запасів нафти - і її продаж формує основну частину бюджету. Після того, ціни на нафту різко впали, уряд вирішив взяти курс саме на розвиток туризму, який в перспективі стане приносити великі доходи і поповнювати бюджет.

4. Зняття суворих заборон. Перебудова однієї з найконсервативніших країн почалася зі зняття, здавалося б, абсурдних заборон. Справа в тому, що ще до недавнього часу в Саудівській Аравії була заборонена робота кінотеатрів, нічних клубів і розважальних закладів, заняття музикою в школі і концерти іноземних виконавців. Але з початком «епохи реформ» влада зробила деякі послаблення. Так, Антон Птушкін покаже роботу сучасних торгових центрів з кінотеатрами та розвагами, а також потрапить на великий концерт відомих світових виконавців.

5. Революція для жінок. Але справжня революція сталася саме для жіночого населення. Саудівська Аравія - вкрай релігійна країна, в якій дуже суворо ставляться до дотримання норм шаріату. Тут заборонений алкоголь. А жінки носять довгі сукні, які повністю покривають ноги і голову. Довгий час місцеві жінки не могли не тільки працювати, укладати документи, займатися спортом і виїжджати за кордон, а й навіть пересуватися поза домом без чоловіка, або спеціального супроводжуючого.

Але з недавнього часу жінкам дозволили влаштовуватися на роботу, подавати на розлучення, їздити в інші країни і відкрили спеціальні фітнес-центри, в які заборонено вхід чоловікам. А в 2018 році жінкам офіційно дозволили водити автомобіль, що стало великою подією для всього мусульманського світу.

У новому випуску Антон Птушкін стане свідком історичних процесів у Саудівській Аравії і покаже, що ще кардинально змінилося за останні кілька років у консервативній країні.

«Саудівська Аравія має достатній арсенал, щоб дивувати. І можу сказати, що це одна з найцікавіших країн, в яких я був за останній час. І я тільки 9 місяців вів переговори, щоб отримати дозвіл на зйомки», - поділиться враженнями Антон.

Також мандрівник побуває в історичних містах і районах Саудівської Аравії, які згадувалися в Біблії, потрапить «на край землі», політає на біплані часів другої світової війни і покаже космічні пейзажі місцевих пустель.

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Автор: Марина Григоренко