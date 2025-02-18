Місцева влада охарактеризувала туризм останніх днів на Етні як "дикий" і "надзвичайно небезпечний".

В Італії тисячі туристів стікаються до гори Етна, щоб подивитися на вражаюче виверження вулкана, коли лава затікає на сніг. При цьому деякі люди блокують вулиці та не дають рятувальним службам дістатися до тих, хто потребує допомоги.

Як пише The Guardian, голова регіональної цивільної оборони Сицилії Сальво Кочіна охарактеризував туризм останніх днів на Етні як "дикий" і "надзвичайно небезпечний", попередивши, що одноденні туристи, приваблені унікальними краєвидами, паркували свої автівки вздовж вузьких вулиць, заважаючи рятувальним машинам.

При цьому наголошується, що туристи практично повністю проігнорували директиву мерів міст на схилах вулкана залишатися на відстані щонайменше 500 метрів від лави.

Відео дня

Сотні відеороликів з одноденними екскурсантами, які дісталися до цього району, стали вірусними минулими вихідними, показуючи відвідувачів лише за кілька сантиметрів від потоку лави, що, повільно спускаючись засніженим схилом, розтопив сніг та утворив струмок.

"Я бачив багато фотографій і відео людей, які перебувають у небезпечній близькості від кордону, навіть катаються на лижах. Хоча це візуально вражає, це наражає їх на серйозні ризики, оскільки лава, взаємодіючи зі снігом, може миттєво випарувати його і, вивільняючи теплову енергію, добряче жбурляти уламки або каміння", – сказав мер розташованого неподалік міста Бельпассо Карло Капуто.

Як раніше повідомляв УНІАН, наприкінці січня 2025 року гірськолижний курорт в Італії охопив хаос після того, як блогерка розрекламувала його в TikTok.

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