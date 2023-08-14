Відпочинок в Італії може стати дешевшим через обмеження цін на деякі авіаквитки.

Італійський уряд заявив, що буде обмежувати ціни на авіарейси на два найпопулярніших курортних острова країни – Сардинію і Сицилію.

Як пише The Sun, обмеження діятимуть у пікові літні місяці та на свята, коли в ці регіони прибуває найбільше туристів. Відповідно, шалений попит взвинчує ціни на авіаквитки "до небес".

Відзначається, що нещодавнє дослідження італійської газети Corriere della Sera показало: ціни на авіаквитки на ці острови з материкової Італії в пік туристичного сезону влітку можуть бути на 830% вище, ніж в середньому в іншу пору року.

Відео дня

Крім того, також ціни різко роздувалися і в період різдвяних свят. Так, вартість квитка в один кінець з Риму в Палермо тоді становила 511 євро за годинний переліт, що дорожче, ніж переліт з Риму в Нью-Йорк.

Після цього уряд Італії прийняв новий закон, який забороняє продавати протягом літа авіаквитки на внутрішні рейси на Сицилію і Сардинію за цінами більш ніж на 200% вище звичайних.

Також нове законодавство забороняє різкі стрибки цін під час будь-яких надзвичайних ситуацій в країні.

Таким чином, зазначає видання, відпочинок в Італії може стати набагато дешевшим через обмеження динамічного ціноутворення.

"Ми втрутилися, видавши указ, що захищає ринок і споживачів. Держава повинна втручатися, коли до громадян застосовуються заходи, які не відповідають ринковим правилам, але суперечать їхнім правам і не захищають їх", – прокоментував рішення міністр промисловості Італії Адольфо Урсо.

Разом з тим, представники ірландського лоукостера Ryanair, що виконує величезну кількість рейсів до Італії, розкритикували новий закон, назвавши його "безглуздим і незаконним".

Генеральний директор авіакомпанії Едді Вілсон закликав скасувати його, додавши: "Якщо цього не станеться, це вплине на здатність Ryanair працювати в Італії".

Як раніше повідомляв УНІАН, супердешеві авіарейси опинилися під загрозою через новий екологічний податок в ЄС. Вже з 2024 року для авіакомпаній в Європі поетапно почнуть вводить плату за дозвіл на викиди вуглекислого газу.

Тим часом, спроби пересадити туристів з літаків на наземний транспорт поки не увінчалися успіхом, адже авіаквитки все ще в рази дешевші за проїзні на потяги.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.