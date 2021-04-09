Уряд Італії розглядає можливість значного ослаблення карантину в травні та може знову відкрити туристичний бізнес у червні.
За словами міністра туризму Італії Массімо Гаравальї, зараз ідуть дебати з приводу відкриття бізнесу, повідомляє НВ із посиланням на The Local.
"Немає чорного або білого. Але було б неправильно подавати тільки негативні сигнали, так як економіка теж працює на очікуваннях", - сказав він.
Однак міністр не сказав, чи будуть цього року пускати в Італію туристів із країн за межами ЄС. Також він не уточнив, чи планує Італія приєднатися до європейської схеми "паспорта здоров'я".
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Паспорта вакцинации: что известно
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