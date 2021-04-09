Іспанські сходи в Римі без маси туристів / REUTERS

Уряд Італії розглядає можливість значного ослаблення карантину в травні та може знову відкрити туристичний бізнес у червні.

За словами міністра туризму Італії Массімо Гаравальї, зараз ідуть дебати з приводу відкриття бізнесу, повідомляє НВ із посиланням на The Local.

"Немає чорного або білого. Але було б неправильно подавати тільки негативні сигнали, так як економіка теж працює на очікуваннях", - сказав він.

Однак міністр не сказав, чи будуть цього року пускати в Італію туристів із країн за межами ЄС. Також він не уточнив, чи планує Італія приєднатися до європейської схеми "паспорта здоров'я".

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Паспорта вакцинации: что известно

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  • Великобритания планирует начать сертификацию "коронавирусного статуса" в попытках восстановить массовые мероприятия вроде концертов и спортивных событий.
  • 29 марта в Минздраве Украины заявили, что паспорта вакцинации для украинцев находятся на финальной стадии разработки.
  • Всемирная организация здравоохранения сейчас не поддерживает введение обязательных паспортов вакцинации для путешествий.

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Автор: Олександр Топчій