Поки не відомо, чи будуть цього року пускати в Італію туристів з країн за межами ЄС.

Уряд Італії розглядає можливість значного ослаблення карантину в травні та може знову відкрити туристичний бізнес у червні.

За словами міністра туризму Італії Массімо Гаравальї, зараз ідуть дебати з приводу відкриття бізнесу, повідомляє НВ із посиланням на The Local.

"Немає чорного або білого. Але було б неправильно подавати тільки негативні сигнали, так як економіка теж працює на очікуваннях", - сказав він.

Однак міністр не сказав, чи будуть цього року пускати в Італію туристів із країн за межами ЄС. Також він не уточнив, чи планує Італія приєднатися до європейської схеми "паспорта здоров'я".

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Паспорта вакцинации: что известно

Европейская комиссия 17 марта представила проект цифрового "зеленого сертификата", который будет способствовать безопасному свободному передвижению граждан Европейского Союза на территории ЕС.

Великобритания планирует начать сертификацию "коронавирусного статуса" в попытках восстановить массовые мероприятия вроде концертов и спортивных событий.

29 марта в Минздраве Украины заявили, что паспорта вакцинации для украинцев находятся на финальной стадии разработки.

Всемирная организация здравоохранения сейчас не поддерживает введение обязательных паспортов вакцинации для путешествий.

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Автор: Олександр Топчій