Авіакомпанії готуються до дефіциту авіапального: можливі скасування рейсів

Світові авіакомпанії почали розробляти екстрені плани на випадок нестачі авіаційного пального - ескалація конфлікту на Близькому Сході може вплинути на постачання вже найближчими тижнями, пише Mirror.

За даними галузевих джерел, ціни на авіапальне вже різко зросли – вони подвоїлися після ракетних ударів США та Ізраїлю по Ірану в останні дні. Якщо тенденція збережеться, це може призвести до подорожчання авіаквитків, повідомляють експерти.

Керівники авіакомпаній зазначають, що не мають чіткого розуміння щодо доступності пального вже після найближчого місяця. Особливе занепокоєння викликають далекомагістральні рейси, де існує ризик проблем із заправкою для зворотного перельоту.

Генеральний директор Air France-KLM Бен Сміт повідомив, що компанія вже опрацьовує різні сценарії дій на випадок дефіциту пального.

Водночас, за його словами, ситуація різниться залежно від регіону: Південно-Східна Азія значно більше залежить від постачання пального через Перську затоку, ніж Європа.

Глава лоукостера easyJet Кентон Джарвіс заявив, що постачальники гарантували поставки пального лише на найближчі три тижні. При цьому жодних гарантій на більш тривалий період наразі немає.

У International Air Transport Association також попереджають про серйозність ситуації. Генеральний директор організації Віллі Волш наголосив, що це може стати найбільшою проблемою з постачанням пального за останній час.

Хоча в окремих країнах, зокрема у Великій Британії та інших європейських державах, запаси пального наразі залишаються достатніми, у довшій перспективі ситуація може ускладнитися.

Експерти не виключають, що дефіцит призведе до скорочення кількості рейсів, зменшення доступності квитків та зростання цін для пасажирів – особливо напередодні літнього туристичного сезону.

Проблеми авіаперевізників

Нагадаємо, авіакомпанія Scandinavian Airlines (SAS) заявила, що у квітні скасує тисячу рейсів через стрімке зростання цін на пальне на тлі конфлікту на Близькому Сході. Гендиректор компанії Анко ван дер Верфф, зокрема зазначив, що ціни буде підвищено, якщо криза триватиме довго.

Він вже прийняв рішення скасувати деякі рейси, щоб заощадити кошти. За його словами, у березні скасуються кілька сотень рейсів. Водночас йдеться, що SAS намагається максимально зберегти пасажиропотік.

