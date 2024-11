Додаткові 15 тисяч членств у програмі All You Can Fly з'являться в продажу в найближчі кілька тижнів.

Угорський лоукостер Wizz Air вирішив зробити свою послугу All You Can Fly, запущену в серпні 2024 року, доступною для ще більшої кількості пасажирів.

Як заявив генеральний директор бюджетної авіакомпанії Йожеф Вараді, програму планують відкрити для ще для 15 тисяч учасників найближчими тижнями на тлі того, як аналогічну кількість квитків було розпродано протягом перших двох днів після її запуску в серпні, повідомляє The Telegraph.

Вараді зробив це оголошення на тлі критики з боку деяких екоактивістів, які заявляють, що програма All You Can Fly підштовхує людей здійснювати більше рейсів, ніж необхідно, тоді як влада ЄС намагається переконати туристів максимально відмовлятися від авіаперельотів на користь більш екологічного наземного транспорту.

При цьому схема All You Can Fly дає змогу туристам купити за 499 євро річний проїзний на безлімітну кількість перельотів за всіма доступними напрямками Wizz Air. Місця на такі рейси стають доступними за три дні до вильоту, а під час оформлення квитка пасажирам необхідно лише сплатити фіксовану плату в розмірі 9,99 євро за рейс.

У Wizz Air зазначають, що послуга виявилася дуже популярною серед людей, які бронюють квитки в останню хвилину і шукають дешеві варіанти подорожей. Водночас схема є корисним інструментом для заповнення місць, які в іншому разі залишилися б вакантними. При цьому вона виявилася популярною в усіх напрямках, а її учасниками стали як туристи та бізнесмени, так і робітники-мігранти. Особливо її оцінили цифрові кочівники, які працюють віддалено і при цьому вільно подорожують.

"Ці люди можуть бути де завгодно, тому що вони не прив'язані до фізичного місця розташування. Вони не подорожують з якоюсь конкретною метою, це рішення, пов'язане зі стилем життя", – пояснює Вараді.

Водночас в авіакомпанії запевняють, що це найефективніший спосіб забезпечити максимальне завантаження літаків – і, як наслідок, скоротити вуглецевий слід кожного окремого пасажира (це саме те, чого домагаються кліматичні активісти – ред.).

"Люди хочуть подорожувати. Справжнє питання в тому, як вони це роблять із мінімальним впливом на навколишнє середовище. Ви їдете на ці зустрічі COP (концеренції із захисту довкілля – ред.), обговорюючи викиди вуглецю, і коли ви дивитеся навколо аеропорту, ви бачите сотні приватних літаків. Тоді як нас щойно визнали авіакомпанією з найнижчим вуглецевим слідом серед усіх авіакомпаній у Європі", – захистив нову послугу гендиректор Wizz Air.

Як повідомляв УНІАН, раніше угорський лоукостер Wizz Air заявив про повернення бази в Кишинів (Молдова) з 16 грудня 2024 року.

