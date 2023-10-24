Також батькам розповіли, як "пережити" переліт з малюками в літаку.

Вчені встановили, що найчастіше у маленьких дітей в літаках істерика трапляється на 27 хвилині та 48 секунді польоту.

При цьому кожен з таких істеричних нападів, коли дитина плаче, стукає ногами і всіляко вередує, триває в середньому 15 хвилин 6 секунд, пише The Sun.

Водночас, вчений-математик, доктор Том Кроуфорд з Оксфордського університету розробив формулу, що дозволяє заспокоїти малюків на час, достатній для того, щоб вони могли пережити коротку поїздку.

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Зокрема, він розрахував приблизний час початку істерики у дитини на основі чотирьох тригерів – сонливості, нудьги, голоду і шуму. Кожен з них отримав оцінку від нуля до десяти, де нуль означає, що проблема ігнорується, а десять – що нею добре керують.

"Якщо усунути всі чотири основні причини – тобто вони наберуть десять балів – середній час (початку істерики – ред.) може бути збільшено до 129 хвилин, або в п'ять разів більше середнього", – пояснив доктор Кроуфорд.

У зв'язку з цим він рекомендує батькам стежити за тим, щоб під час польоту їхні діти спали 37 хвилин, відволікалися розвагами, що допомагають позбутися від нудьги, протягом 31 хвилини, їли протягом 19 хвилин і блокували шум музикою або читанням протягом 14 хвилин.

Також дослідження Asda показало, що дитячі істерики викликають стрес у третини батьків, які вирушають у подорож з малюками, а п'ята частина з них відчуває збентеження. Водночас дві третини опитаних відчувають підвищену тривогу при думці про політ з малюком, що погано поводиться.

Як повідомляв УНІАН, раніше турецька авіакомпанія Corendon оголосила про запуск з листопада 2023 року перших у світі ексклюзивних зон "тільки для дорослих" на своїх авіарейсах.

Тим часом, пасажирам інших авіакомпаній, де немає окремих зон "без дітей", члени екіпажів пасажирських авіакомпаній і часті мандрівники дали кілька порад, яких місць на борту літака варто уникати, щоб не сидіти поруч з маленькими дітьми.

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