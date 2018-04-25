Гібралтар як пункт круїзних маршрутів по Середземномор'ю і Атлантиці (фоторепортаж)

В першу чергу туристів тут приваблює Гібралтарська скеля, печери з музеями і дикі мавпи маготи.

Невелика держава Гібралтар, що є заморською територією Великобританії, включає в себе Гібралтарську скелю і піщаний перешийок, що з'єднує скелю з Піренейським півостровом.

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Серед туристів Гібралтар в першу чергу популярний як пункт круїзних маршрутів Середземним морем і Атлантикою. А тому більшість туристів приїжджають сюди вранці на круїзному лайнері та їдуть після екскурсії цього ж вечора.

В першу чергу туристів тут приваблює Гібралтарська скеля (The Rock), куди піднімається кожен гість країни. На вершині там є скляний оглядовий майданчик. Також популярні підвісний міст на великій висоті та печери, в яких розташовані місцеві музеї. Окремий пункт на скелі - дикі мавпи, маготи, які тут почуваються справжніми господарями і поводяться досить нахабно по відношенню до туристів, які, в принципі, не особливо і проти.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше були названі кращі весняні туристичні напрямки.