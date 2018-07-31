Літня спека у Швейцарії: човни та катамарани облюбували мальовниче озеро Жу (фоторепортаж)

Континентальна Європа останнім часом потерпає від літньої спеки, навіть у гірській Швейцарії стовпчики термометрів наближаються до 30 градусів.

Фотосервіс Reuters опублікував свіжі фото мальовничого озера Жу, розташованого неподалік містечка Ле Понт у франкомовній частині Швейцарії.

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Озеро Жу розташоване в однойменній долині в горах Юра на висоті 1004 м над рівнем моря і вважається найвищим з озер Швейцарії з площею поверхні більше 5 кв. км. Знаходиться це озеро в мальовничій місцині приблизно в 50 км на північ від Женеви і Лозанни.

Зазначимо, континентальна Європа останнім часом потерпає від літньої спеки, навіть у гірській Швейцарії стовпчики термометрів наближаються до 30 градусів. Тож місцеві та туристи тягнуться до озер охолонути.

Раніше УНІАН.Туризм розповідав про інше мальовниче гірське місце на планеті: підніжжя Апеннінських гір біля італійського містечка Кастеллуччо ді Норча, яке щороку влітку вкривається неймовірним килимом з польових квітів.