Підніжжя італійських Апеннін вкрилося барвистим килимом з польових квітів (фоторепортаж)

12:35, 13 липня 2018
Фотозвіти
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Щорічно поспостерігати за цим заворожливим видовищем, де мовби оживають картини імпресіоністів, сюди приїжджають численні туристи з усіх куточків світу.

Італійці називають це бурхливе цвітіння польових квітів La Fioritura. Перші квіти тут з'являються ще у травні, однак у липні цвітіння досягає свого апогею. 

Цікавим фактом є те, що поля засіваються природним шляхом, без втручання людини, а тому кожного року ці барвисті пейзажі виглядають інакше.

Як розповідав УНІАН.Туризм, раніше також були опублікувані неймовірні фото Чумацького шляху над пляжем на італійському острові Сардинія.

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Теги: #Італія#природа#гори#квіти#Апенніни