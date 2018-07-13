Підніжжя італійських Апеннін вкрилося барвистим килимом з польових квітів (фоторепортаж)

Щороку ці поля, які виглядають мов живі картини імпресіоністів, приваблюють численних туристів з усього світу.

Біля підніжжя Апеннінських гір біля італійського містечка Кастеллуччо ді Норча в повному розпалі цвітіння польових квітів.

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Щорічно поспостерігати за цим заворожливим видовищем, де мовби оживають картини імпресіоністів, сюди приїжджають численні туристи з усіх куточків світу.

Італійці називають це бурхливе цвітіння польових квітів La Fioritura. Перші квіти тут з'являються ще у травні, однак у липні цвітіння досягає свого апогею.

Цікавим фактом є те, що поля засіваються природним шляхом, без втручання людини, а тому кожного року ці барвисті пейзажі виглядають інакше.

Як розповідав УНІАН.Туризм, раніше також були опублікувані неймовірні фото Чумацького шляху над пляжем на італійському острові Сардинія.