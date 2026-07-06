На Закарпатті безкрайні лавандові поля приваблюють натовпи туристів (фоторепортаж)

Зазвичай на липень в Україні припадає пік цвітіння лаванди – і натовпи туристів та блогерів вирушають на пошуки найбільш інстаграмних квіткових локацій.
Протягом останніх кількох років українські фермери також побачили потенціал у вирощуванні цієї не лише красивої та ароматної, але й корисної в господарстві рослини – і засадили лавандої чималі площі землі.
Одна з таких локацій – туристична ферма "Лавандова гора" в місті Перечин у Закарпатській області.
Цього року там облаштували кілька інстаграмних локацій, але особливою фішкою саме цього лавандового поля є його розташування – на тлі Карпатських гір.
Як потрапити на лавандове поле на Закарпатті
Лавандова ферма знаходиться приблизно за 14 км від Невицького замку і в 22 км від Ужгорода.
Відвідати "Лавандову гору" можна щодня, окрім понеділка, з 15:00 до 21:00 (у вихідні ферма відкривається раніше – о 10:00).
Вартість звичайного вхідного квитка становить 250 грн (дощволяється лише фото на телефон), також можна замовити платну фотосесію.
Також на території є кафе та магазин крафтової продукції.
Більше інформації шукайте за посиланням.
Куди поїхати в Україні влітку
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