На Закарпатті безкрайні лавандові поля приваблюють натовпи туристів (фоторепортаж)

Саме зараз в Україні масово квітне лаванда.

Зазвичай на липень в Україні припадає пік цвітіння лаванди – і натовпи туристів та блогерів вирушають на пошуки найбільш інстаграмних квіткових локацій.

Протягом останніх кількох років українські фермери також побачили потенціал у вирощуванні цієї не лише красивої та ароматної, але й корисної в господарстві рослини – і засадили лавандої чималі площі землі.

Одна з таких локацій – туристична ферма "Лавандова гора" в місті Перечин у Закарпатській області.

Відео дня

Цього року там облаштували кілька інстаграмних локацій, але особливою фішкою саме цього лавандового поля є його розташування – на тлі Карпатських гір.

Як потрапити на лавандове поле на Закарпатті

Лавандова ферма знаходиться приблизно за 14 км від Невицького замку і в 22 км від Ужгорода.

Відвідати "Лавандову гору" можна щодня, окрім понеділка, з 15:00 до 21:00 (у вихідні ферма відкривається раніше – о 10:00).

Вартість звичайного вхідного квитка становить 250 грн (дощволяється лише фото на телефон), також можна замовити платну фотосесію.

Також на території є кафе та магазин крафтової продукції.

Більше інформації шукайте за посиланням.

Куди поїхати в Україні влітку

Нагадаємо, раніше УНІАН.Туризм розповідав про українські замки, які варто відвідати цього літа.

Також ми шукали альтернативу українському морю в інших регіонах нашої країни.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.