НБУ оприлюднив курс валют на вівторок: скільки коштуватиме долар 7 липня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 50,87 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 7 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,56 гривні за долар, таким чином українська валюта зросла на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також зросла. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 50,87 гривні за один євро, тобто національна валюта додала 15 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,60/44,69 грн/дол., а до євро - 51,15/51,35 грн/євро.

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Курс валют в Україні - останні новини

Курс долара до гривні в банках України 6 липня втратив 11 копійок і складав 44,92 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,37 гривні за долар. Середній курс євро до гривні знизився на 10 копійок і становить 51,45 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,81 гривні за євро.

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" знизився на 15 копійок і становив 44,85 гривні за долар, а курс євро в банку подешевшав на 5 копійок і складав 51,50 гривні за євро. Водночас продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,25 гривні, а євро - за курсом 50,50 гривні за одиницю іноземної валюти.

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