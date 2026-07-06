ГУР знищило носії 'Бандеролей' у Криму вартістю понад 10 мільйонів доларів (відео)

"Оріон" - це ударно-розвідувальний апарат, який виготовляє російська група компаній АТ "Кронштадт".

На території тимчасово окупованого Криму, у місті Керч, знищено два російські дороговартісні ударно-розвідувальні безпілотники "Оріон". Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що 2 липня оператори спецпідрозділу ГУР МО України "Кабул 9" знищили два ворожі дороговартісні та рідкісні безпілотники "Оріон", які росіяни розмістили на території аеропорту в місті Керч.

У ГУР зазначили, що "Оріон" – це ударно-розвідувальний апарат, який виготовляє російська група компаній АТ "Кронштадт". Дрон має вагу близько тонни, радіус дії 250-300 км та може перебувати в повітрі до 30 годин.

Також "Оріон" є носієм керованих авіабомб, ракет Х-50, Х-БПЛА та "Бандеролей".

"Орієнтовна вартість двох знищених воєнними розвідниками ворожих "Оріонів" може становити понад 10 мільйонів доларів", - йдеться у повідомленні.

Чим небезпечна російська "Бандероль"

Як писав УНІАН, авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів, що "Бандероль" - баражуючий боєприпас, своєрідний гібрид БПЛА та крилатої ракети. Його складно збивати під час масованої атаки РФ.

За словами експерта, "Бандероль" має можливість "самотужки" знаходити ціль, пересуватися зі швидкістю близько 500 км за годину, долати відстань до 500 км та мати від 50 до 150 кг вибухівки. Проблема у тому, що українські дрони-перехоплювачі летять зі швидкістю 300-350 км/год, а "Бандероль" - 450-500 км/год, через що неможливо наздогнати ціль.

За словами експерта, росіяни запускають "Бандероль" із дрона "Оріон", яких у ворога небагато. Водночас у росіян є задум запускати "Бандеролі" з гелікоптера Мі-28Н.

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