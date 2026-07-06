Одна з моделей iPhone 2026 року сильно запізниться: скільки доведеться чекати

Apple презентує свій перший складаний iPhone у вересні, але придбати його користувачі зможуть не раніше листопада.

Apple представить свій перший складаний смартфон у вересні 2026 року разом із лінійкою iPhone 18 Pro, але старт продажів новинки відбудеться значно пізніше – як це було з iPhone 8 та iPhone X, повідомляє MacRumors з посиланням на аналітика Мін-Чі Куо.

За даними Куо, складаний iPhone, який, за чутками, назвуть Ultra, зіткнувся з виробничими обмеженнями на ранньому етапі випуску. Через це компанія розпочне продаж не раніше 4-го кварталу 2026 року, найімовірніше – у листопаді.

Щось подібне вже траплялося у 2017 році. Тоді Apple одночасно представила iPhone 8, iPhone 8+ та революційний iPhone X, але якщо перші два телефони надійшли у продаж уже через кілька днів після анонсу, то попередні замовлення на iPhone X стартували лише через шість тижнів.

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За оцінками аналітика, Apple планує відвантажити 7–8 млн iPhone Ultra до кінця року, але основна частина цього обсягу припаде на пізніші місяці. Для порівняння, сукупні поставки iPhone 18 Pro та 18 Pro Max оцінюються в 20–22 млн пристроїв. Судячи з усього, цього року придбати розкладний смартфон від Apple буде дуже складно.

Куо – не перший, хто пише про можливу затримку iPhone Ultra. Раніше подібним інсайдом ділилися в Economic Daily. Щоправда, тоді причиною затримки називали труднощі з розробкою шарніра.

Очікується, що вартість iPhone Ultra становитиме від 2299 до 2499 доларів. Через високий попит та невеликі обсяги виробництва смартфон може бути повністю розпроданий одразу після відкриття попередніх замовлень, а терміни очікування становитимуть від 4–6 тижнів і більше.

Анонс нових iPhone, за традицією, варто очікувати в середині вересня. За чутками, Apple змінить стратегію випуску, розділивши релізи: восени 2026 року вийдуть "прошки" та складаний iPhone, а iPhone 18 і iPhone Air 2 затримаються до весни 2027-го.

Раніше інсайдер поділився макетами iPhone 18 Pro у всіх чотирьох кольорах. Помаранчевий колір, що став візитною карткою iPhone 17 Pro, піде у відставку. Його місце займе нова бордова кольорова гама з фірмовою назвою "Темна вишня".

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