Гадюку з Гімалаїв понад 160 років вважали одним видом: тепер їх нарахували п’ять

Аналіз показав, що йдеться про кілька самостійних видів, кожен із яких мешкає на обмеженій території.

Знаменита гімалайська ямкоголова гадюка, відома науці з 1864 року, насправді не є одним видом.

Міжнародна група дослідників встановила, що під цією назвою ховалися одразу 5 окремих видів змій, три з яких були офіційно описані вперше, пише Ecoticias. Зазначається, що понад 160 років вважалося, що гімалайська ямкоголова гадюка (Gloydius himalayanus) широко поширена в Пакистані, Індії та Непалі. Однак детальний аналіз показав, що йдеться про кілька самостійних видів, кожен з яких мешкає на обмеженій території.

Тепер назва Gloydius himalayanus зберігається лише для популяцій, що зустрічаються на північному заході Індії. Крім того, вчені підтвердили статус виду Gloydius chambensis, описаного у 2022 році, а також відкрили 3 нових види: Gloydius hazarensis із північно-східного Пакистану, Gloydius hindukushensis із передгір’їв Гіндукуша та Gloydius nepalensis, що мешкає у західній частині Непалу.

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Дослідники зазначили, що це відкриття стало можливим завдяки поєднанню сучасних генетичних методів та вивченню музейних колекцій. Вони проаналізували свіжу ДНК змій та зразків, які давно зберігалися в музеях. Окрім генетики, вчені порівняли особливості будови тіла, скелета, ареали проживання та екологічні дані.

Що вплинуло на формування нових видів

За словами вчених, важливу роль у формуванні нових видів відіграли Гімалаї та Гіндукуш. Глибокі річкові долини, високі гірські хребти та складний рельєф протягом тисячоліть ізолювали популяції одна від одної, що й призвело до їхнього еволюційного розділення.

Фахівці наголосили, що це відкриття має велике значення не лише для біології, а й для охорони природи. Якщо раніше змія вважалася широко поширеною, то тепер виявилося, що кожен із нових видів займає невеликий ареал, а отже, може бути набагато вразливішим до зміни клімату та зникнення.

Крім того, більш точна класифікація важлива для подальших досліджень отрути цих змій, а також для розробки природоохоронних програм та оцінки ризиків для місцевих екосистем.

Автори роботи зазначають, що навіть добре вивчені тварини здатні підносити сюрпризи. За їхніми словами, це дослідження показує, що вивчення біорізноманіття Землі ще далеко від завершення, а музейні колекції залишаються найціннішим джерелом наукових відкриттів.

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Також повідомлялося, що лелеки почали відмовлятися від Африки й оселилися на звалищах. Вчені попередили, що в майбутньому традиційний образ лелеки на квітучому лузі може зникнути.

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