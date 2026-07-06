Експерт протестував усі смартфони 2026 року та обрав п’ять найкращих моделей

До списку увійшли як флагманські моделі, так і пристрої середнього класу.

Перша половина року вже позаду, і оглядач порталу TechRadar, який протестував майже всі смартфони, випущені з 1 січня 2026, виділив п’ять найкраших моделей. До списку увійшли як флагманські моделі, так і пристрої середнього класу.

Перше місце посів OPPO Find X9 Ultra. Головна перевага моделі – професійна система камер, розроблена у співпраці з брендом Hasselblad. Смартфон оснащений основною камерою на 200 Мп, надширококутним модулем на 50 Мп, 200-Мп телеоб'єктивом із 3-кратним зумом та 50-Мп телефотокамерою з 10-кратним зумом.

У порівняльних тестах TechRadar камерофон OPPO виявився кращим за Samsung S26 Ultra практично в усіх сценаріях зйомки. Оглядач навіть порівняв можливості камери X9 Ultra з повноцінними фотоапаратами на кшталт Lumix TZ300 та Nikon Z8, відзначивши особливо високу якість фотографій при 10-кратному збільшенні.

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Окрім топових камер, телефон отримав флагманський процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5, 12 ГБ оперативної пам’яті, 6,8-дюймовий OLED-дисплей та акумулятор ємністю 7050 мАг. До недоліків OPPO віднесли велику вагу та високу вартість.

Друге місце посів Nothing Phone (4a) Pro. За ціну, близьку до вартості Pixel 10a, цей "середняк" пропонує 50-Мп телефотокамеру, потужніший чіпсет Snapdragon 7 Gen 4 та швидшу зарядку. Окремої похвали заслужив незвичайний дизайн з алюмінієвою задньою панеллю та підсвічуванням Glyph Matrix.

На третьому місці опинився Motorola Edge 70 Fusion. Зазначається, що пристрій виглядає дорожче за свою ціну. Смартфон оснащений 6,78-дюймовим екраном із частотою оновлення 144 Гц та акумулятором на 7000 мАг, якого вистачає на два дні роботи. Серед недоліків – посереднє ПЗ Motorola та лише три роки великих оновлень.

Pixel 10a на четвертому місці назвали найкращим недорогим Android-телефоном для мобільної фотографії. Також за 499 доларів користувачі отримують якісний 6,3-дюймовий дисплей, фірмові функції Google на базі штучного інтелекту та оновлення до 2032 року. Хоча чіп Tensor G4 поступається конкурентам за продуктивністю.

Незважаючи на відсутність революційних змін, Galaxy S26 Ultra залишається одним із найпотужніших і найуніверсальніших смартфонів на ринку, тому його включення до топ-5 було цілком очікуваним. Серед найцікавіших функцій виділяється Privacy Display, що захищає дисплей від сторонніх поглядів. Крім того, Galaxy S26 Ultra зберігає фірмові переваги Samsung, зокрема підтримку S Pen.

Як УНІАН уже писав, дешеві телефони у 2027 році можуть стати рідкістю або взагалі зникнути з прилавків. Причина – стрімко зростаючий попит на пам’ять DRAM для систем штучного інтелекту, що залишає виробникам мобільних пристроїв дедалі менше доступних компонентів.

За оцінками аналітиків, до кінця 2026 року багато брендів або підуть з ринку, або будуть змушені скоротити окремі продуктові напрямки через брак пам’яті. Так, колись популярні виробники ASUS і Meizu вже офіційно оголосили про вихід з ринку смартфонів.

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