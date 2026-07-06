Телескоп Hubble зафіксував рідкісне місце народження зірок

Ці зірки вже набрали майже всю свою масу, але ще не розпочали термоядерні реакції у своїх ядрах.

Космічний телескоп "Хаббл" зробив знімок області LH 95 у Великій Магеллановій Хмарі. Там астрономи виявили тисячі молодих зірок, пише ScienceDaily.

Зазначається, що на знімку видно яскраві сині та білі зірки на тлі червоних хмар водню. За словами вчених, червоне світіння виникає через випромінювання водню. Це свідчить про активне формування нових зірок.

Також на знімку можна помітити темні смуги, утворені щільними пиловими хмарами. Вони ще не розсіялися під дією випромінювання масивних зірок.

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Загалом вчені виявили в області LH 95 близько 2,5 тисячі молодих зірок. Вони вже набрали майже всю свою масу, але ще не розпочали термоядерні реакції у своїх ядрах.

Дослідники зазначили, що ці зірки продовжують стискатися під дією власної гравітації та поступово поглинають газ і пил з навколишніх дисків.

Вчені звернули увагу на те, що ці процеси протікають повільніше, ніж вважалося раніше. Вони розповіли, що молоді зірки в міру старіння захоплюють дедалі менше речовини, проте можуть продовжувати накопичувати її протягом кількох мільйонів років.

Дослідники повідомили, що наймасивніша із зірок у області LH 95 має масу приблизно в 60–70 разів більшу за масу Сонця. Однак, за словами вчених, вона приблизно на мільйон років молодша за більшість своїх сусідів, вік яких становить близько 4 млн років.

Унікальна космічна обсерваторія падає на Землю

Раніше видання Space повідомляло, що NASA готується до безпрецедентної спроби врятувати космічний телескоп Swift, який майже 22 роки працював на орбіті Землі. Зараз телескоп стрімко втрачає висоту і наближається до верхніх шарів атмосфери.

Головною особливістю Swift є здатність практично миттєво переорієнтуватися на нові джерела випромінювання. Саме це виділяє його навіть на тлі інших відомих космічних обсерваторій.

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