Путін відчуває тиск і хоче покласти край війні, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що і Росія, і Україна хочуть закінчити війну якомога швидше. За його словами, це може статися раніше, ніж багато хто вважає. Таку заяву він зробив під час спілкування з журналістами в Білому домі.
У Трампа запитали, чому російський диктатор Володимир Путін після розмови з ним не відчуває тиску та продовжує нападати на українців.
"Я думаю, що він дійсно відчуває тиск. Він хоче покласти цьому край. Україна теж цього хоче, і ми ведемо переговори", - відповів президент США.
Трамп підтвердив, що на саміті НАТО в Анкарі, який відбудеться 7–8 липня, обговорюватиметься війна в Україні.
"Ми поїдемо на саміт НАТО, ми будемо це обговорювати і, я думаю, що цю війну можна буде завершити", – підкреслив він.
Путін і Трамп провели тривалу телефонну розмову
Нагадаємо, що раніше помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що Володимир Путін провів розмову з президентом США Дональдом Трампом. Він додав, що розмова тривала 1 годину і 25 хвилин і була проведена "за ініціативою США".
Ушаков назвав розмову "діловою та вельми конструктивною" і зазначив, що Трамп заявив про готовність сприяти пошуку мирних рішень для завершення війни.