Путін відчуває тиск і хоче покласти край війні, - Трамп

За словами Трампа, цю війну можна буде завершити.

Президент США Дональд Трамп заявив, що і Росія, і Україна хочуть закінчити війну якомога швидше. За його словами, це може статися раніше, ніж багато хто вважає. Таку заяву він зробив під час спілкування з журналістами в Білому домі.

У Трампа запитали, чому російський диктатор Володимир Путін після розмови з ним не відчуває тиску та продовжує нападати на українців.

"Я думаю, що він дійсно відчуває тиск. Він хоче покласти цьому край. Україна теж цього хоче, і ми ведемо переговори", - відповів президент США.

Відео дня

Трамп підтвердив, що на саміті НАТО в Анкарі, який відбудеться 7–8 липня, обговорюватиметься війна в Україні.

"Ми поїдемо на саміт НАТО, ми будемо це обговорювати і, я думаю, що цю війну можна буде завершити", – підкреслив він.

Путін і Трамп провели тривалу телефонну розмову

Нагадаємо, що раніше помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що Володимир Путін провів розмову з президентом США Дональдом Трампом. Він додав, що розмова тривала 1 годину і 25 хвилин і була проведена "за ініціативою США".

Ушаков назвав розмову "діловою та вельми конструктивною" і зазначив, що Трамп заявив про готовність сприяти пошуку мирних рішень для завершення війни.

Вас також можуть зацікавити такі новини: